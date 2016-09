Barreda subraya que el 'no' del PSOE caduca hoy

Viernes, 2 septiembre 2016

posibles elecciones

REGIÓN | El Dia

El expresidente de Castilla-La Mancha y diputado socialista por Ciudad Real, José María Barreda, ha asegurado en el Congreso que el 'no' del PSOE a la investidura de Mariano Rajoy caduca este viernes, cuando se rechace la reelección del líder del PP, y cree que ahora habrá que abrir un debate sobre la posición del partido.

A su juicio, la derrota de Rajoy es un hecho "políticamente relevante" porque se trata del presidente del Gobierno y coincide con Felipe González en que "lo más razonable" sería que el PP cambiara de candidato, porque con eso quitaría "un tapón".

En todo caso, y dando por caducado el 'no' a Rajoy con la derrota del candidato, Barreda juzga "lógico e inevitable" que ahora el PSOE abra un proceso de reflexión. "El 'no' prescribe, hay una nueva coyuntura por la derrota del candidato, y hay que plantearse de nuevo la estrategia --opina--. No puede ser de otro manera".

Personalmente, cree que la reflexión del PSOE debe estar orientada en "hacer lo posible, en beneficio de los ciudadanos, para que haya Gobierno y se eviten las elecciones".