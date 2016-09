Quer ha celebrado el día del Cristo de la Misericordia

Sábado, 3 septiembre 2016

Guadalajara

Guadalajara | El Dia

En el año 2008 se instauró la ceremonia del traspaso del cetro entre el hermano mayor entrante y el saliente. Volvió a repetirse el pasado domingo. El hermano mayor entrante en el año 2016 es Luis Padrino, de 34 años. “Para mí es un honor asumir el cargo. Es algo que sólo pasa una vez en la vida y que me provoca gran emoción. Mi familia es de Quer. Con el paso de los años he visto cómo muchos de mis seres queridos han sido ocupado el mismo puesto que yo ahora, por lo que siento un enorme respeto por él, al tiempo que orgullo al poder asumirlo. El día que nací me hicieron miembro de la Hermandad, y esa es la intención que tengo cuando tenga un hijo”, declaraba ayer por la tarde tarde frente a la talla del Cristo.

El hermano saliente es Ricardo Duque, a quien siempre que habla del Cristo, le tiembla la voz de emoción. “El pasado ha sido para mí un año muy especial. He esperado mucho para ser hermano mayor, y ha coincidido que lo he sido en el Año de la Misericordia decretado por el papa Francisco. Además, he tenido el honor de representar a la Hermandad fuera de Quer por lo que este tiempo quedará para siempre en mi memoria. En la Hermandad, y en los actos que organiza, cada persona que está sabe por qué está y quiere estar”, termina.

Por la mañana tenía lugar la Misa Mayor en honor del Santísimo Cristo de la Misericordia. El presidente de la diputación, José Manuel Latre, quiso acompañar a los seteros en la celebración. La devoción hacia el Cristo de la Misericordia, representado en una maravillosa talla policromada del siglo XVII, se pierde en el tiempo. La imagen es una de las más bellas de cuantas procesionan en la provincia. Según cuenta la leyenda y el propio himno del Cristo que se canta en Quer, a la imagen morena que llevan en andas los seteros “la trajeron de las Américas”. Y dicen también que los hermanos enterraron la imagen del Cristo durante la Guerra Civil para evitar su destrucción.

Desempolvando datos entre los recuerdos de la villa, hay que decir que la fiesta del Cristo siempre se celebró el día 14 de septiembre hasta que a finales de los años sesenta la Hermandad del Cristo, en torno a la cuál siempre ha girado la tradición de la fiesta mayor de Quer, decidió un cambio de fecha y su traslado al primer fin de semana de septiembre. Pocos años más tarde, en 1970, se institucionalizó la fiesta profana. En la actualidad la Hermandad cuenta con 126 cofrades, y con cinco solicitudes de entrada.

A partir de las siete de la tarde, y siguiendo la costumbre, la Asociación Musical Villahermosa de Alovera recogía al Hermano Mayor, Luis Padrino, en su casa, y al alcalde de Quer, José Miguel Benítez, en el Ayuntamiento, acompañándoles a ambos camino de la Iglesia Parroquial. Hasta el año 2003, era la Hermandad del Cristo la que sufragaba todos los gastos principales de la fiesta, incluida la música. Desde aquel año, el Ayuntamiento asumió los costes, lo cual no quiere decir que la Hermandad haya perdido presencia, ni en Quer, ni en la celebración.

Esta tarde, y después de que la imagen saliera a la Plaza de Juan Pablo II, los seteros han pujado por dos veces en la subasta que acontece antes de comenzar la procesión. La primera ha sido para empujar los brazos de su carroza y para portar sus diez cintas. La segunda, para reponer la imagen y las cintas dentro de la Iglesia. La subasta de hoy la ha dirigido Francisco García, en sustitución de Ricardo Duque, subastero habitual, que no pudo hacerlo por una afección bucal.

Después de la primera subasta, el Cristo salió en una procesión solemne y llena de respeto y devoción, por las calles de Quer. Empujada la carroza por los fieles, salió desde la Iglesia en dirección a la Plaza Mayor, subiendo por las calles Mayor Alta, Colón, Cervantes y Felipe IV. El recorrido retornaba entonces de nuevo a la Plaza Mayor por la calle de Jovellanos, antes de volver a la Iglesia. La expresiva imagen, tostada y preciosa, compone con el sol que cae sobre la campiña guadalajareña imágenes bellísimas. La procesión fue en todo momento precedida por los músicos aloveranos. Acompañando a la Hermandad del Cristo ha estado Vicente López, en su calidad de cofrade mayor de la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, hermanada con la entidad setera.

De nuevo con la talla en la Plaza de Juan Pablo II, Francisco García dirigió la puja para entrarla de nuevo en la Iglesia de Nuestra Señora de La Blanca. Antes de terminar la ceremonia, los seteros, todos juntos, cantaron el himno del Cristo: “De tierras americanas vino a Quer, tesoro y gloria, en ti, Cristo agonizante, Cristo de Misericordia, me desgarra tu dolor de verte en la cruz sufriendo, que estando por muriendo, aun me miras con amor”.

Se puede reconocer a los hermanos de la Cofradía del Cristo por su distintivo, una cruz con lazo rojo, que antiguamente era obligatorio llevar para entrar en misa y para tener acceso al convite que ofrece el hermano mayor después de la Misa del día después del Cristo, en honor a los hermanos difuntos. Según manda la tradición, a esta misa posterior, que se celebra hoy, no puede faltar ninguno de los miembros de esta institución.

Para el alcalde de Quer, José Miguel Benítez, las fiestas “están resultado un éxito de participación y público que esperamos se mantenga hasta el domingo”. Sobre la parte más solemne y tradicional de las fiestas, Benítez opinó que “deben mantenerse y potenciarse, porque son las raíces de Quer”.