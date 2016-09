La Roda espera lograr su primer triunfo en un campo de Primera

Domingo, 4 septiembre 2016

Fútbol: Segunda B (Grupo IV)

DEPORTES | El Día 10:45 |

La Roda C.F. intentará conseguir este domingo a las 20.00 horas su primera victoria liguera en un escenario inmejorable. El Nuevo Los Cármenes abre sus puertas aprovechando el parón de la liga para acoger el partido de los rodenses ante el filial del Granada, equipo que ocupa la cuarta posición provisional con cuatro puntos en dos partidos.

Uno tiene La Roda C.F. que se presenta con mucha ambición, pero todavía sin sus últimos fichajes, Dani Fragoso, que llegaba el viernes y Sergio Rodríguez Hurtado, que si no hay problemas se incoporará a principios de la semana que viene al grupo. En cuanto al resto, José Carlos Mullor no podrá contar con los lesionados Jordi Pablo, Sevilla y Pulpo Romero, aunque sacará un equipo capaz de hacer daño al filial en ataque y, sobre todo, que no cometa errores en defensa, pues como advierte Mullor, con la presión alta de los granadinos, los errores se pueden pagar muy caros.