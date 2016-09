El PP de C-LM lamenta que Page "haya pasado de puntillas" por el incendio de Chiloeches

Sábado, 3 septiembre 2016

Guadalajara

REGIÓN | ELDIAdigital.es

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lorenzo Robisco, ha lamentado el "nulo interés" que tiene el presidente regional, Emiliano García-Page, en Guadalajara y su provincia, y ha puesto como ejemplo que diez días después del incendio de una nave industrial en el municipio de Chiloeches "solo estuviera media hora escasa en una visita a escondidas" y haya "pasado de puntillas".

"Page no ha pisado el terreno, no ha visto las balsas con cientos de miles de vertidos tóxicos depositados en las mismas, no ha visto la situación del río, no ha visto los peces muertos y ha tenido el poco coraje de no acercarse ni tan siquiera a ver a la gente y dar la cara", ha afirmado en nota de prensa.

Para Robisco es "triste y lamentable" que García-Page "estando a solo una hora de su casa" haya pasado por el incendio de Chiloeches "de puntillas" y le exige que actúe "con carácter inmediato y urgente" destinando una partida económica "que palie en lo posible esta tragedia medio ambiental".

El portavoz adjunto del PP señala que "la visita del médico" que hizo García-Page en Chiloeches "demuestra lo poco que le importamos los guadalajareños y el poco interés que tiene en resolver los problemas que de verdad afectan a la gente".

Robisco considera "muy grave" que el presidente regional "no haya tenido el arrojo ni se haya atrevido a visitar a las personas que viven el día a día en la zona de Chiloeches, esa gente que se ve afectada por el daño medio ambiental que causan los cientos de miles de litros de residuos que se filtran en las tierras de Guadalajara". Asimismo echa de menos "una felicitación para los profesionales" que han participado en la extinción del incendio.

ZONAS ZEPA

De otra parte, la diputada 'popular' y portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha asegurado que García-Page "condena a la ruina a 37 municipios de la región afectados por el plan de gestión de las zonas ZEPA".

Así lo ha puesto de manifiesto junto a la diputada 'popular' María Roldán en el transcurso de una reunión celebrada en el municipio toledano de Lillo con una veintena de presidentes de cooperativas castellano-manchegas que les trasladaron la gran preocupación e indefensión que sienten ante el borrador del Plan de Gestión de Zonas de Especial Protección para las Aves Esteparias (ZEPAS) de Ambientes Agrarios de Castilla-La Mancha, diseñado recientemente por el Gobierno de García-Page, ha informado el PP en nota de prensa.

Según ha señalado el PP, los asistentes a la reunión pusieron sobre la mesa la "inmensa preocupación" que impera entre los vecinos de los 37 pueblos de la región por las "graves consecuencias" que las limitaciones contenidas en el plan de gestión pueden tener en su forma de vida.

Según Merino, este Plan de Gestión de las zonas ZEPA publicado por la Consejería de Agricultura "repercutirá gravemente sobre las prácticas en las explotaciones agrícolas, ganaderas y cinegéticas, así como en las inversiones industriales y urbanísticas".

Además, la diputada regional ha denunciado las formas del Gobierno regional que, "presionado por sus socios de gobierno, pretende establecer restricciones muy duras a las actividades económicas que se desarrollan tradicionalmente en estas zonas rurales sin haber realizado un estudio previo de su compatibilidad y afección al medio rural e ignorando el factor humano y profesional en todo el documento".

"Aunque de momento solo se conoce un primer borrador del citado plan de gestión que será debatido el próximo lunes en el Consejo Regional de Medio Ambiente, los vecinos de los 37 municipios de las provincias de Toledo, Ciudad Real y Cuenca están alarmados porque contendrá limitaciones muy duras para las actividades que tradicionalmente se vienen desarrollando en el medio rural, lo que supondrá la pérdida de población, de riqueza, empleo, de productividad agraria y por tanto, de oportunidades de desarrollo de estas zonas", añade el PP.

Según ha explicado Merino, la reducción de la densidad de plantación de cultivos leñosos, las limitaciones de la realización de prácticas tradicionales de laboreo, la ampliación de las vedas de caza o la prohibición de los cultivos como el viñedo en espaldera o el olivar intensivo "castigarán de forma explícita las posibilidades socioeconómicas de los vecinos de estas localidades que viven de la agricultura, la ganadería, la caza y de la industria agroalimentaria".

Está convencida la diputada regional de que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a realizar una "expropiación forzosa, encubierta y gratuita", ya que "se prohibirá las actividades productivas tradicionales a los titulares de parcelas agrícolas, ganaderas o forestales".