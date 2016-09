El Gobierno regional reduce en casi ochocientas personas las listas de espera

Sábado, 3 septiembre 2016

Hospital de Almansa

| ELDIAdigital.es

El portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha resaltado hoy el descenso experimentado en las listas de espera del Hospital de Almansa, que en apenas un año se han reducido en 766 personas, especialmente en consultas, donde el número de pacientes ha pasado de 1.117 en junio de 2015 a 339 en julio de este año. Hernando ha manifestado que aún queda mucho trabajo por realizar pero ha destacado que “frente a una gestión que apostaba por la privatización de un hospital y que ha sido denunciada y condenada ante los tribunales, ahora hay una gestión que apuesta por una sanidad pública y útil, que recorta en listas de espera y no en derechos”.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, que esta mañana ha mantenido un encuentro con colectivos sociosanitarios de la localidad junto al delegado de la Junta de Comunidades en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, y los directores provinciales de Fomento y Educación, Amparo Torres y Diego Pérez, ha invitado a las instituciones de Almansa y particularmente al Ayuntamiento y a su alcalde, “que sea parte de la solución y no del problema, que sea parte de la forma para agilizar que los almanseños tenga más recursos, más derechos y más prestaciones y no sea un bloqueo al progreso que está experimentando toda la región y que también se merece esta localidad”.

Asimismo, el portavoz del Gobierno ha agradecido a los médicos del Hospital de Almansa su actitud “tremendamente constructiva” para que la aplicación de la sentencia del TSJCLM que obliga a trasladar al Hospital de Albacete a los especialistas que el anterior Ejecutivo regional desplazó forzosamente a esta localidad “no genere ningún tipo de problema a sus pacientes”. Así, ha destacado que el acuerdo está “bastante avanzado”. “Estamos de acuerdo en el fondo y estamos sentados para llegar a un acuerdo en las formas”, ha asegurado el portavoz, que ha agradecido a los profesionales del hospital almanseño “que antepongan los intereses de sus pacientes a sus intereses personales”.

Defensa del agua “por encima de siglas y partidismos”

En otro orden de asuntos, y a preguntas de los medios de comunicación, Hernando se ha referido a la posición manifestada por el presidente en funciones del Gobierno, Mariano Rajoy, durante el debate de investidura a favor del trasvase Tajo-Segura. “He escuchado palabras que apoyan al presidente en funciones desde Toledo y palabras distintas desde Talavera”, ha indicado el portavoz regional, que ha expresado su deseo de que “más allá de las siglas y del partidismo, hubiera un Partido Popular en Castilla-La Mancha que defendiera los intereses de esta región y no los de Cospedal y un memorándum que firmó a espaldas de la ciudadanía y en contra de las resoluciones de la Comisión Europea”. El portavoz regional ha reiterado que en Castilla-La Mancha “no somos insolidarios ni injustos” pero que “lo que no queremos es abastecer a poblaciones de Guadalajara con camiones cisterna y que se quite a los castellano-manchegos los empleos que genera cada hectómetro cúbico de agua”.

Nacho Hernando ha abogado por acabar con la inestabilidad política que vive el país. “Esa falta de acuerdo tiene ya que concretarse”, ha pedido el portavoz, que ha contrapuesto la situación que se vive a nivel nacional con lo que sucede en Castilla-La Mancha, “donde hay una estabilidad política y económica y unas expectativas de crecimiento justo y equitativo para todas las personas, que tiene que darse también en el resto del país”. Hernando ha defendido un gobierno en España que ayude a Castilla-La Mancha a continuar con la senda de la recuperación que se ha iniciado en la región y en la que “estamos avanzando de una forma bastante ágil y adecuada”.

Así, y en relación a la elaboración de los presupuestos para 2017, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha asegurado que el Gobierno de Emiliano García-Page seguirá con el calendario establecido “como si hubiera normalidad en el resto del país”, aunque, ha precisado, “es evidente que se va a ver condicionada por el debate político y cualquier cuestión técnica del Ministerio de Hacienda”.