“Los dirigentes del PP solo buscan dañar la imagen de RTVCM que los profesionales están recuperando”

Sábado, 3 septiembre 2016

Región

REGIÓN | ELDIAdigital.es

Gómez afirma que es normal que se haya contratado una consultoría jurídica externa porque el Ente no cuenta con un servicio de este tipo

El portavoz del PSOE en el Consejo Asesor de la Radio y Televisión de Castilla-La Mancha (RTVCM), Patrocinio Gómez, ha calificado de lamentables las críticas de los consejeros del PP por la contratación de Mario Mansilla como asesor jurídico del Ente Público. “Es una contratación de la que fuimos informados con pelos y señales por la directora general durante la reunión del pasado consejo y que observamos con absoluta normalidad”.

Además, añadió Gómez, se trata de un servicio externo y por lo tanto no forma parte de la plantilla de RTVCM. “Se ha contratado porque el Ente no dispone de un gabinete jurídico interno y es necesario contar con una persona que resuelva las cuestiones legales, de derechos de imagen, etc. que surgen de manera frecuente”.

“Aquí no hay nada raro, no se ha escondido nada como ocurría en la etapa de gobierno de Cospedal, todos los datos de esta contratación figuran en el portal de transparencia de la Junta de Comunidades y se pueden comprobar. Esto nada tiene que ver con los contratos galácticos que firmó el anterior director general, Nacho Villa”, sentenció el responsable socialista.

Gómez recordó que las acusaciones de los ‘populares’ son “muy graves” y solo buscan “dañar la imagen de la empresa y de los profesionales que trabajan en ella”.

Igualmente, indicó que los “enchufes” de los que hablan los dirigentes del PP acabaron ya con el final de la negra etapa de Villa que se rodeó de una plantilla paralela de un centenar de personas “para atacar todos los días a aquellos que criticaban al anterior ejecutivo y para loar la figura de Cospedal”.

Ahora, aseguró Gómez se están recuperando las audiencias y la profesionalidad en RTVCM y se está haciendo con “austeridad” frente a lo que ocurría antes, “donde, en época de crisis, Villa se gastaba miles de euros en hoteles, comilonas a base de carne de Kobe o langostas, viajes de taxi, bebidas, etc.”