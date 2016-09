The Knocks y Mic Lowry, artistas invitados de Justin Bieber en Barcelona y Madrid

Sábado, 3 septiembre 2016

MÚSICA | Judith Mateo

Hace ya unos meses que Justin Bieber colgaba el cartel de Sold Out en los dos conciertos del Purpose World Tour que tendrán lugar el próximo 22 y 23 de noviembre en Barcelona y Madrid respectivamente. Ahora la promotora Doctor Music confirma que The Knocks y Mic Lowry serán las dos formaciones encargadas de abrir los shows del artista en ambas ciudades.

The Knocks es un dúo formado en New York. Su primer álbum, '55', es un triunfo absoluto, un álbum de baile que late con el corazón de la ciudad. Es el resultado de la historia de dos jóvenes que llegan a New York con el sueño de hacer algo grande en la música. Este trabajo cuenta con gran variedad de estilos musicales y propuestas artísticas que van, desde el hip hop de Cam'Ron a Carly Rae Jepsen.

Mic Lowry es una banda formada por cinco jóvenes voces de Liverpool. Todos ellos crecieron muy cerca unos de otros por lo que empezaron a cantar juntos desde muy jóvenes. Los cinco asistieron a Calderstones School en Liverpool y formaron parte de la banda del centro de arte juvenil. Esta banda está dotada de un extraordinario talento artístico capaz de mezclar el R&B y el pop con impresionantes baladas.