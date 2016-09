Maika Makovski actúa este domingo en Nueva York

Sábado, 3 septiembre 2016

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

La artista también actuará el martes 6 de septiembre en el concierto homenaje a David Bowie en The Cutting Room, 'The sound and vision of David Bowie. A celebration', donde compartirá escenario con Jim Boggia, Michael C. Hall, J.J Appleton y Mel Flannery.

Makovski, que presentó su nuevo disco 'Chinook Wind' el pasado junio, continuará con la gira este otoño en Barcelona, Francia, Madrid, Castellón, Sevilla, Granada y Girona.