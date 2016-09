González Ramos: "El PSOE no apoyará a un partido imputado y que sigue perpetuando la corrupción"

Sábado, 3 septiembre 2016

El diputado nacional, Manuel González Ramos, ha comentado sobre la segunda sesión de investidura fallida de Mariano Rajoy que “ante la prepotencia del PP, el PSOE ha demostrado coherencia y ser fiel a sus ideas”. González Ramos ha realizado estas declaraciones durante su visita a la caseta del PSOE en la Feria de Almansa, donde ha estado acompañado por el secretario general de la agrupación local almanseña, Manuel Serrano, y la portavoz del grupo municipal socialista, Mª Carmen Valmorisco.

El secretario general en la provincia de Albacete, ha incidido en que “Pedro Sánchez tiene el respaldo unánime del Comité Federal para votar NO a la investidura de Mariano Rajoy, NO a un partido corrupto, que gobierna para sus amiguetes como vimos ayer, mientras se votaba la confianza del Congreso al candidato del Partido Popular, el propio Gobierno en funciones proponía al ex ministro Soria, que tiene dinero en paraísos fiscales, como director ejecutivo del Banco Mundial”. “Es un insulto a la inteligencia de los españoles; el PP premia a los defraudadores mientras que oprime con sus políticas a los más necesitados, a las familias, aumentando la precariedad laboral, el desempleo y la pobreza infantil”, ha continuado González Ramos, quien ha preguntado al presidente del PP en Albacete, Francisco Núñez, si está de acuerdo con el nombramiento de Soria.

Manuel González ha subrayado que “en el PSOE somos un partido serio, que lucha por lo que cree y votando NO a Rajoy estamos siendo coherentes con nuestros principios, nuestros militantes y nuestros votantes, quienes no entenderían que apoyáramos a un partido corrupto y que en cuatro años ha llevado a España a ser el segundo país de la Unión Europea en desigualdad”.

Durante su visita, González Ramos, ha agradecido a la agrupación de Almansa su trabajo por y para los almanseños durante todo el año. Además, ha destacado la importancia de la agrupación, “un referente en la provincia y en España, al ser una de las más antiguas”, ha señalado el secretario general.

Por su parte, la portavoz municipal, Mª Carmen Valmorisco, ha agradecido la presencia de González Ramos durante la feria de Almansa. Además, ha recordado que “vamos a buscar una solución para que la feria de 2017 sea una feria para todos y no sólo una feria privada para unos cuantos como quiere hacer Francisco Núñez”.

Finalmente, el secretario general de la agrupación local de Almansa, Manuel Serrano, ha destacado los 40 años de la caseta del PSOE en la feria de Almansa. “Un espacio –ha señalado Serrano- que quiere ser un homenaje a todos los compañeros y compañeras y un espacio para las asociaciones y todos los almanseños que ha dejado fuera el alcalde de Almansa al privatizar la feria”.