ELECTRIC MARY de gira por nuestro país.

Domingo, 4 septiembre 2016

MÚSICA | Judith Mateo

La maquinaria australiana de ELECTRIC MARY regresa por todo lo alto, demostrando que han calado hondo entre nuestro público; su nuevo álbum en directo es testimonio de sus abrasadores conciertos en la sala Helldorado de Vitoria-Gasteiz, donde el grupo ha encontrado una segunda casa. 'Alive In Hell Dorado' saldrá a la venta el mes de septiembre a través del sello MGM, y la banda lo estará presentarando en una sudorosa y atronadora nueva gira en octubre.



Poderoso hard rock al estilo clásico, que bebe a partes iguales de los Led Zeppelin más contundentes y el frenetismo de los AC/DC de la era Bon Scott, como del espíritu de bandas de los 90 herederas de ese mismo legado y tradición, como la seducción de Stone Temple Pilots, o los riffs nucleares de Soundgarden. El prestigioso Classic Rock Magazine británico les definía así: "Imaginad a Guns N' Roses mezclados con Free, sazonados con Aerosmith y un poco de Tom Morello, dirigidos por un cantante de garganta de hierro al estilo de la era dorada, y estarás acercándote al sonido de los australianos ELECTRIC MARY". Está claro que su lema "Rock N' Roll, the way it used to taste", no es gratuito. La electricidad corre por sus venas... ¿estás listo para recibir la descarga?

6 DE OCTUBRE. KING KONG, ZARAGOZA

7 DE OCTUBRE. BOITE LIVE, MADRID

8 DE OCTUBRE. MALATESTA, SANTIAGO

13 DE OCTUBRE. ACAPULCO, GIJÓN

14 y 15 DE OCTUBRE. HELL DORADO, VITORIA

16 DE OCTUBRE. ROCKSOUND, BARCELONA