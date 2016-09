Daimiel suena flamenco con un Barrio arrebatador en el escenario

Domingo, 4 septiembre 2016

Concierto El Barrio

Ciudad Real | RAQUEL MONTERO

El Auditorio Municipal de Daimiel albergaba uno de los conciertos más esperado del año. Hasta allí se desplazaron gente de toda la geografía española para seguir a su ídolo: El Barrio. Selu no defraudó a sus fieles seguidores. Un concierto cargado de ritmo y entrega por parte del artista. Un total de veintiún temas salían de la voz aflamencada del cantautor. Entrega absoluta de su público que coreaba las canciones del cantante en todo momento, sin olvidarse de su sombrero barriero.

Con rigurosa puntualidad salió al escenario Selu. Su fieles seguidores en cuanto lo vieron se enardecieron coreando su nombre. Y el cantante les respondió a los sones de ‘Yo sueno flamenco’. Aflamencado con su camisa de lunares, su chaleco y sombrero característicos entonó las primeras canciones. ‘Calla, calla’ puso más ritmo flamenco y más énfasis en el escenario. Tras esta cambió el vestuario y siguió con su camisa negra hasta que hizo un descanso y de nuevo volvió a cambiar su vestuario por una camiseta con la portada de su disco ‘Ángel Malherido’.

Independientemente del vestuario que mostrada El Barrio conquistó con su voz, el auditorio se rindió ante un artista que llena el escenario como nadie. Veintiún temas en las dos horas aproximadas donde derrochó arte por los cuatro costados. La noche fue mágica para sus más fieles seguidores que con el sombrero en sus cabezas emulaban a su artista preferido. Ni una canción pasó sin que la corearan. El éxtasis llegó al final cuando sonaron los primeros acordes del himno barriero. Orgullo fue entonada por todo el auditorio. Cerró el concierto con su tema más emblemático del último disco ‘He vuelto’, pero no volvió, se marchó hasta que nuevamente vuelva sobre el escenario daimieleño, puesto que el feeling que existe entre el cantante y esta ciudad es asombroso. Se siente desde el primer momento.

Veinte años son los que han pasado desde que José Luis Figuereo Franco sacara al mercado su primer disco, por ello esta gira hace un recorrido por todos los temas de sus discos. Abría concierto con ‘Yo sueno flamenco’ como hemos dicho al principio, para continuar con canciones como ‘calla, calla’, ‘Truco’, ‘Mal de amores’, ‘Réquiem por una Magdalena’, ‘El coco’, ‘En la calle del amor’, ‘El recuerdo’, ‘Crónicas de una loca’, ‘Ángel malherido’, ‘Ave de paso’, ‘Me voy al mundo’, ‘Por que sin ti’, ‘Pa’ Madrid’, ‘Carta a los poetas’, ‘Vente conmigo a vivir’, ‘Siento que ya llega la hora’, ‘La fuente del deseo’ ‘Soy tu príncipe azul’, ‘Orgullo’ y cerraba concierto con ‘He vuelto’.

Entrega absoluta en su actuación. El público salió encantado y con ganas de seguir escuchando a El Barrio. Los afortunados de la noria les quiso dedicar la canción ‘El coco’. Mucho humor y buena sintonía en todo momento de Selu.

Un artista muy grande que en cada actuación se entrega al máximo derrochando arte y talento. Su voz embriaga los sentidos y hace que no olvides lo que has vivido en su concierto durante mucho tiempo. Es un poeta que tiene ese don. Un don que no todos tienen para conseguir inundar los sentidos.

No sólo Selu llenó el escenario, cuando este se tomó un descanso, a la hora de estar sobre las tablas, el coro y los músicos amenizaron la espera llenando cada rincón con sus voces y notas musicales.