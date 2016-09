Page dice que Sánchez está en "la obligación política y casi moral" de intentar un acuerdo con C´s y Podemos

Lunes, 5 septiembre 2016

El líder de los socialistas castellano-manchegos, tras defender que le habría gustado que hubiera salido esa alternativa en la anterior ocasión, ha admitido, no obstante, que esa posibilidad no va a ser "fácil", dado los antecedentes.

"Me hubiera gustado que hubiera salido la alternativa de Ciudadanos-Podemos en la anterior ocasión, y yo creo que está en la obligación política y si me apura moral de Pedro Sánchez intentar ese acuerdo, que siempre ha estado sobre la mesa, pero con los antecedentes no sé si va a ser fácil", ha manifestado en Albacete.

García-Page, que ha dicho no descartar que haya unas terceras elecciones en diciembre, ha apuntado que van a "trabajar a fondo, con inteligencia y con mucha discreción" para evitar esos terceros comicios, pero, ha matizado, "los límites son evidentes".

"No vale cualquier cosa, porque sería como tirar por el suelo los principios de los partidos políticos, ni cruzarnos de brazos pensando que la responsabilidad la tiene el de enfrente", ha agregado el líder del PSOE en Castilla-La Mancha, que ha precisado que la "urgencia de evitar terceras elecciones" hace que el PSOE inicie esos contactos con otros partidos sin recibir el encargo del Rey.