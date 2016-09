El Ibex se desmarca del resto de bolsas europeas al sumar un 0,50%

Lunes, 5 septiembre 2016

Felipe López-Gálvez, analista de Self Bank

Este lunes hemos presenciado un cierre mixto para las bolsas europeas, que no han contado con la referencia de Wall Street al estar cerrado por festividad.



El Ibex ha prolongado la buena racha iniciada hace unos días y ya tiene a tiro los 9.000 puntos. El selectivo ha subido un 0,50% y ha logrado cerrar en los 8.953 puntos aupado por Telefónica y las acereras.

La cumbre del G20 ha generado mucha volatilidad en el mercado de materias primas. El petróleo ha sufrido grandes vaivenes a medida que los inversores han ido especulando con posibles acuerdos entre países, especialmente dos de los miembros permanentes del grupo: Rusia y Arabia Saudí. Aunque no se ha llegado a un acuerdo oficial, simplemente las intenciones de entendimiento han servido para que el Brent avanzase un 1,5% hasta los 47,50 dólares/barril.

También ha subido el acero, lo que ha provocado que Arcelormittal y Acerinox avanzasen un 2,87% y un 1,72% respectivamente. Al igual que en el caso del petróleo, el mero reconocimiento por parte de los países de que es necesaria una respuesta colectiva al problema de la sobreoferta de acero ha servido para encarecer el precio del mismo.

Telefónica (+1,72%) ha comunicado de manera oficial que pretende sacar a bolsa próximamente su negocio de infraestructuras Telxius, así como su filial británica O2, aunque en este caso no ha confirmado si será mediante una venta pública o mediante un acuerdo privado. Aplazadas en su momento por la cercanía del Brexit y posteriormente por la inestabilidad que este generó, estas ventas harán entrar dinero en la caja de una empresa que cuenta con una deuda de más de 53.000 Mn€.

Dentro del mercado continuo, Telepizza (-9,28%) ha presentado sus resultados del primer semestre. En este periodo registró unas pérdidas netas de -19,3 Mn€ provocadas en gran parte por los costes asociados a su salida a bolsa del pasado mes de abril. En términos de Ebitda ajustado estaríamos hablando de un crecimiento interanual cercano al 15% (hasta 36 Mn€). A pesar de la fuerte competencia, sus ventas a domicilio en España han aumentado un 9,5%. Con un mercado nacional saturado, las esperanzas se centran en el exterior, donde sigue ganando presencia.

En el mercado de deuda la rentabilidad del bono español a diez años ha retornado al 1% por lo que la prima de riesgo se reduce hasta los 105 puntos básicos. Por su parte, el eurodólar apenas ha sufrido variaciones y se mantiene en el 1,115 a la espera de las reunión del BCE que se celebrará este jueves.

En la agenda macroeconómica el interés lo han centrado los PMI del sector servicios, con especial mención para el de Reino Unido. Al igual que pasara con el PMI manufacturero, el de servicios ha saltado desde los 47,4 puntos en julio hasta los 52,9 en agosto, lo que ha disipado los temores sobre el Brexit y ha hecho subir a la libra esterlina. A una semana de la reunión del Banco de Inglaterra el mercado se pregunta si serán necesarios más estímulos.

En la zona euro el PMI servicios se ha situado algo por debajo de las expectativas: 52,8 vs 53,1 estimados. El buen dato de España, donde el indicador ha alcanzado los 56 puntos gracias al turismo no ha podido compensar el flojo dato publicado en Alemania. Sí que ha batido al consenso el crecimiento de las ventas minoristas durante julio, que se situó en 2,9% y no en 1,9% tal y como predijeron los expertos.