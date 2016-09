El PSOE no da un no definitivo a Rajoy, por el momento, según Page

Martes, 6 septiembre 2016

El secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha y presidente de la Comunidad Autónoma, Emiliano García-Page, ha dicho que su partido a nivel nacional "aún no tiene decidido el no" hacia Mariano Rajoy, si bien ha avisado de que no ve en el horizonte "actitudes del PP que lleven a otro razonamiento".

En una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, García-Page ha señalado que en todo caso su formación tiene que "calibrar" qué es lo que piensan los votantes y qué le favorece más al país. "Al PSOE le va bien cuando sus intereses como partido van alineados con España", ha señalado.

Tras decir que en política "hay una cierta obligación de estar dando explicaciones incluso cuando no hay nada que decir", ha lamentado que "toda la presión contra el PSOE" que se ha volcado en los últimos meses desde el Partido Popular "ha llevado a que seguramente muchos ciudadanos no entiendan el 'no por el no'".

"Esa posición, probablemente, no la han entendido muchos ciudadanos. Lo que pretende ahora Pedro Sánchez --con su ronda de contactos-- es plantear un escenario pedagógico donde queden claras las posiciones de cada uno", ha apuntado.

"EL PSOE NO HA DICHO 'NO' A NEGOCIAR CON PODEMOS"

Sobre un escenario en el que el PSOE pueda intentar gobernar, García-Page ha manifestado que su posición sería "positiva" de cara a intentar un acuerdo basado en el apoyo de Podemos y la abstención de C's.

De todas formas, ha recordado que ya el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, "se lo puso difícil" a Pedro Sánchez en la última legislatura fallida. "No nos engañemos, en este teatro ha habido actores que a veces han estirado el personaje", ha lamentado, agregando que no rechazaría un planteamiento de gobernar con el apoyo de Podemos.

Tras añadir que en todo caso esa fórmula "no es viable con las cuentas en la mano", ha avisado a Podemos de que si su planteamiento "lleva incorporado la ruptura de España" no habría ningún tipo de acuerdo.

"VAMOS DESDE EL CANSANCIO AL CABREO"

García-Page ha avisado de que la gente "está cansada" con el panorama político nacional, pero que en caso de que se lleguen a convocar unas terceras elecciones "vamos camino desde el cansancio al cabreo".

El líder autonómico ha manifestado igualmente que "el error de base es considerar que la palabra definitiva la tiene solo el PSOE", tras lo que ha reconocido que el PSOE se ha colocado en una "posición difícil" como colectivo.

Considera García-Page que en el seno del PP "se están planteando que unas nuevas elecciones les darían los escaños que le faltan" para formar Gobierno. "Entonces tendríamos que mirarnos a nosotros mismos para preguntarnos cómo no lo hemos evitado", ha señalado, lamentando que "hay parte del electorado que no ve al PP con el mismo rasero que nosotros".

Por último, ha defendido que todavía "hay una rendija pequeña" para que, tras la cita electoral en el País Vasco, el PP "pueda aproximarse con el PNV". "Rajoy y C's no están a 30 diputados de formar Gobierno. Están a unos pocos", ha recordado.