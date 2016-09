UGT considera insuficiente el esfuerzo del nuevo curso

Martes, 6 septiembre 2016

Ha comenzado el curso 2016-2017 con más incremento de profesorado que hace un año, pero no con ello satisface las necesidades planteadas por UGT en cuanto a la recuperación del empleo. Recuerdan desde el sindicato que en los 4 años de Cospedal, se perdieron más de 6000 empleos de docentes, y consideran necesario recuperarlos, ya que la calidad educativa va en consonancia con ello, a éste ritmo no seremos capaces de recuperar lo perdido en toda la legislatura.

Desde UGT reivindican una recuperación en consonancia con las necesidades educativas de nuestra región. El profesorado está deseoso de notar cambios que demuestren que los recortes han acabado, y por ello exigen que el número de horas lectivas esté en consonancia con el resto de comunidades autónomas, los apoyos de infantil son necesarios y urgentes, el profesorado interino debe tener su contrato por cursos completos, la formación del profesorado es preciso reactivarla y diseñar un plan que responda a la verdadera formación que nuestros docentes necesitan, etc

El tema del bilingüismo es necesario reacondicionarlo, y presentar un nuevo plan en el que no sea necesario cambiar los perfiles de muchas plazas como se ha hecho en ésta adjudicación, para que al final no sean capaces de responder al verdadero objetivo, y es que al alumnado tenga una formación suficiente en otra lengua que no sea la materna, dice UGT Guadalajara en su comunicado.

Las ratios deben disminuir, en todos los niveles, para que nuestro alumnado tenga la atención que precisa, y para ello debemos de bajar las mismas en todos los cursos, no podemos esperar más tiempo, ya que las aulas están masificadas y ello va en contra de la calidad.

El empleo fijo y de calidad es un objetivo básico, al que no renunciamos desde UGT, planteando ofertas de empleo público amplias y suficientes, para poder ofertar un número amplio de plazas que contribuyan al objetivo de dar estabilidad a las plantillas.

Éste verano también hemos visto como un gobierno en funciones, ha aprobado la puesta en marcha de las reválidas para el curso próximo, aún en contra de la conferencia sectorial de Educación en la cual se le hizo saber al Ministro la opinión al respecto, no se pueden tomar medidas de tal calado con una Ley educativa que no goza de consenso suficiente.

Desde UGT ven que el ritmo de recuperación de lo perdido es lento y no vemos que al final de la legislatura seamos capaces de recuperar el gran destrozo que se ha producido en materia educativa en los 4 años pasados. Por eso hemos echado de menos un poco más de celeridad en la recuperación, aunque reconocemos los esfuerzos que se han hecho desde la Consejería de Educación, para que la normalidad en el comienzo de curso sea la tónica.