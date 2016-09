El Ayuntamiento incrementa en 55 los efectivos del dispositivo de limpieza

Martes, 6 septiembre 2016

Ferias

| eldiadigital.es

Desde el comienzo de las ferias se va a dotar al recinto ferial, zona centro y zona de San Roque de un mayor número de operarios intensificando la limpieza en estas zonas. Durante este periodo se contará con, aproximadamente, 55 operarios más (40 de la empresa de limpieza viaria UTE Valoriza GESUM más 9 de la UTE de parques y jardines y 6 más de la Brigada Municipal de parques y jardines) para llevar a cabo la limpieza y recogida de residuos de toda la ciudad.

Otro de los aspectos que se intensificarán será el trabajo con máquinas, tanto los barridos mixtos como los baldeos.

Esto en cuanto al trabajo del día a día se refiere. Sin embargo, hay dos actos que congregan a un gran número de personas en las calles y que requieren una atención especial en cuanto a limpieza y recogida de residuos.

Desfile de carrozas

Uno de ellos será el desfile de carrozas. Con el objeto de ocasionar la menor molestia posible y de no generar excesivo ruido, tras el desfile de las carrozas, se llevará a cabo una limpieza intensiva del recorrido a la mañana siguiente.

No obstante, el mismo día, y después del paso de las carrozas se procederá a la retirada de los residuos más voluminosos y se dispondrá de un operativo formado por:

- Barrido Manual: 1 operario con Porta-cubos

- Barrido Mixto: 2 Equipos con 2 operario cada uno

- Colocación de contenedores: 1 Equipo formado por dos operarios.

Al mismo tiempo que se llevan a cabo los servicios de limpieza y recogida de residuos, se procederá a la reubicación de los contenedores desplazados con los medios que se estimen oportunos.

Desfile de Peñas

El otro acto multitudinario será el desfile de peñas del lunes 12 de septiembre. Como trabajos previos al desfile, se retirarán los contenedores ubicados en el recorrido del mismo y una vez acabado éste se volverán a colocar en su emplazamiento original.

Durante el desfile trabajaran más de 20 personas, realizando los siguientes servicios que garantizarán la limpieza del recorrido del desfile de las peñas una vez éste haya finalizado.

- Recogida de residuos:1 camión recolector con 1 operario

- Barrido Manual: 1 operario con Porta-cubos

- Barrido Mecánico de Calzadas: 4 Equipos con 1 operario cada uno

- Baldeo Mecánico de Aceras: 1 Equipo con 1 operario

- Baldeo Mecánico de Calzadas: 4 Equipos con 2 operarios cada una

- Brigadas Polivalentes: 4 sopladoras con 1 operario

Colocación contenedores: 1 Equipo con dos operarios cada uno

- Brigadas de Inspección

Por último, se realizará, con el apoyo de la Policía Local, un baldeo mixto del recorrido una vez hayan terminado los equipos de recogida y los de barrido.

Día de la Virgen de la Antigua

El día 8 de septiembre, día de la Virgen de la Antigua, también habrá un dispositivo especial tras la procesión de la tarde. El dispositivo, que será igual que el del día 29 de Agosto con motivo del traslado de la Virgen de la Antigua, efectuarán los siguientes servicios:

- Equipo de Baldeo mixto mecánico: 2 equipos con dos operarios cada uno

- Barrido mixto de calzadas: 1 Equipo formado por 2 operarios cada uno

Trabajos previos

A pesar de que las Ferias y Fiestas de Guadalajara se centran en dos semanas, el dispositivo especial de Limpieza y Recogida de Residuos se extiende durante antes y después de los días festivos. Por ello, en el mes de Agosto se han realizado intensos y exhaustivos trabajos de desbroce en los accesos a la ciudad de Guadalajara, el barrio de Taracena, el recinto Ferial Plaza y sus aparcamientos anexos.

Así mismo durante la última semana de Agosto se han intensificado los barridos mixtos por las principales vías de Guadalajara y se ha llevado a cabo el fregado mecánico de las aceras de las vías más céntricas tales como la Avda. del Ejército, C/ Julián Besteiro, C/ Virgen del Amparo y C/ Cifuentes.

Durante el fin de semana del 3 y 4 de Septiembre también se ha intensificado la limpieza de la zona de la fuente de la niña y del centro de la ciudad debido al festival Gigante que se ha celebrado este fin de semana.

Trabajos tras las ferias

Por último, hay que destacar que a partir del día 18 de septiembre se incrementará n en el turno de noche los baldeos y barridos para hacer una limpieza intensiva de la zona centro con el fin de dejar la zona limpia a la mayor brevedad posible.

Este dispositivo supone un gran esfuerzo tanto de personal como de maquinaria. Asimismo, también pedimos la mayor colaboración a los miles de vecinos y visitantes que estarán estos días en nuestra ciudad para disfrutar de las Ferias y Fiestas.