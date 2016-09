Gil dice que la sindicalista cesada en Guadalajara no tenía relación laboral con CCOO

Martes, 6 septiembre 2016

Tribunales

Guadalajara | eldiadigital.es

El secretario regional de CCOO, José Luis Gil, ha dicho que Pilar Martínez, que fue secretaria general de Industria en CCOO en Guadalajara en el año 2010 y cesada en 2015, tenía una "relación asociativa y no laboral" con el sindicato y "perdió la confianza de sus compañeros de Ejecutiva", que fueron los que la depusieron.

De este modo se ha pronunciado Gil, preguntado por los medios durante la rueda de prensa que ha ofrecido para hablar del Consejo regional del sindicato, después de que el Juzgado de lo Social número 1 de Guadalajara haya condenado al sindicato que lidera a readmitir y a indemnizar con 60.000 euros a Pilar Martínez, ex secretaria de la Federación de Industria en esta central sindical en la provincia alcarreña, cesada en el 2015 tras incorporarse de una baja por maternidad y solicitar acogerse a las medidas de conciliación laboral y familiar.

"Yo sé que esto fuera se entiende regular, pero aquí lo que ha ocurrido es que el secretario de Industria de Guadalajara pierde la confianza de su Ejecutiva y lógicamente al dejar de ser secretario general, tiene que irse, como me pasaría a mí si me ocurriera esto", ha apostillado Gil, que ha mostrado "respeto absoluto por esa compañera sindicalista".

El responsable regional del sindicato ha explicado que Pilar Martínez ha planteado esta cuestión en los tribunales en términos laborales "para ella más favorable". "CCOO no comparte esto y por ello hemos recurrido la sentencia y confiamos en que en otra instancia se nos dé la razón, porque no se trata del despido de una trabajadora, no hay relación laboral. Es la pérdida de confianza de su equipo de trabajo en la dirigente que deja de ser secretaria y se le aparta de esa función", ha insistido.

Y es que el dirigente de CCOO ha indicado que los trabajadores del sindicato no son trabajadores al uso, no tienen relación laboral con él porque tienen una movilidad permanente y mandatos tasados y "nadie se engancha al sillón". "Lógicamente, cuando se acaba el mandato o pierdes la confianza del equipo de trabajo te tienes que ir. Esto dentro se entiende muy bien porque es una práctica habitual, pero fuera se ve complejo", ha reconocido.

Dicho esto, José Luis Gil ha aseverado que si esta persona hubiera sido cesada de su puesto en Guadalajara por querer defender derechos fundamentales, como reza la sentencia, él "sería el primero en denunciar y tomar medidas internas para que ningún comportamiento en ninguna estructura ni en ningún nivel provocase que ninguna persona se viera acosada laboralmente".

"Pero para su defensa han entendido que esta línea es la más adecuada. Lo veremos en los tribunales. Yo confío en que la sala le dé la razón al sindicato porque creo que la tenemos, sinceramente", ha concluido.