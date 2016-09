Gil (CCOO) pide un "esfuerzo titánico" para evitar un nuevo gobierno de derechas

Martes, 6 septiembre 2016

Política

REGIÓN | eldiadigital.es

Gil ha realizado estas manifestaciones durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Toledo antes de la celebración del Consejo regional del sindicato, desde donde ha vuelto a incidir en que, ante la situación de 'stand by' que vive España, son necesarias de forma "urgente" políticas para la mayoría social, para las personas.

"La disyuntiva no es que haya gobierno pase lo que pase, sino que se dé respuestas a las personas. No puede ser que se propicie un gobierno de derechas que siga recortando derechos. No queremos un gobierno del PP porque tenemos memoria y muchas marcas en las espaldas de mucha gente del país por sus políticas regresivas", ha defendido Gil.

Y es que el líder de este sindicato en Castilla-La Mancha considera que no hay razón que haga pensar que una reedición de un gobierno de derechas "aderezado" con el centro derecha de Ciudadanos fuese a cambiar las cosas, pues a su modo de ver tendría consecuencias "nefastas".

"No queremos un gobierno de derechas, queremos más derechos. Me alegro muchísimo de que Rajoy no haya sido investido presidente, porque ni lo necesitamos ni lo queremos", ha asegurado Gil, que ha dicho no ver "elegante" que el fracaso de las fuerzas políticas se dirima nuevamente en diciembre.