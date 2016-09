Rodrigo Mercado, el sábado 10 de septiembre en el Teatro del Barrio de Madrid

Martes, 6 septiembre 2016

MÚSICA | Judith Mateo

El concierto se encuadra dentro de la gira de presentación de su segundo y más reciente disco, En el fondo de la chistera, en el que busca nuevos horizontes musicales que arrancan con el soul pop y pasan por el reggae, el rock, el pop, el mestizaje, el folk, el hip hop e incluso el son cubano y algunos retazos de electrónica.

"Mi camino musical es bastante negroide, pero el disco va por bastantes caminos diferentes", planteaba Rodrigo a Europa Press tras el lanzamiento del disco el pasado mes de febrero, para después añadir: "El disco es muy variado pero de alguna manera estoy girando hacia eso, hacia la música negra".

A este respecto, añadía que "el disco ha quedado bastante templadillo en general, aunque también tiene temas cañeros". "Hay menos reggae que en el otro, pero siempre caerá alguno. El soul, el funk, el reggae y el hip hop al final se une por muchos sitios. A mi le música me gusta en general y bebo de muchas fuentes. Me pongo a componer y me pueden salir cosas de cualquier lugar sin darme cuenta", resaltaba.

Ante tal amalgama, explicaba Rodrigo que "lo que une al final es la voz y las letras, porque es lo que sigue una línea". "Al final soy yo el que interpreta y también el que compone, y la manera que tengo de hacer las cosas es la unión de todo", remachaba.