Eagles of Death Metal: "Las corridas de toros en España son una bonita cultura"

"Me gustan y soy fan de las corridas en España, no tanto de las de México, que me parecen más crueles con el animal. En España se lucha contra el toro pero, aunque hay un poco de violencia, no lo veo necesariamente oscuro", ha aseverado Hugues, quien no obstante se identifica con "un toro al que no te quieres enfrentar".

Eagles of Death Metal regresan a España --el día 9 de septiembre también estarán en la sala Apolo de Barcelona-- tras haber cancelado sus conciertos previstos en marzo por un accidente de Hugues. "Después de seis semanas ya me encuentro bien. Me habría gustado decir que estaba haciendo algo heroico, pero no fue así", ha bromeado el cantante, quien se lesionó el tendón de un dedo.

La banda retomó su gira después del trágico atentado en la sala Bataclán de París en noviembre del año pasado, del que no han querido hablar en esta promoción. Hugues vendrá a España sin la otra mitad de Eagles of Detah Metal, Josh Homme, que no suele acompañar a la banda en sus giras --por compromisos con su otro grupo, Queens of the Stone Age--.

"Cuando él deje de tocar con Queens of the Stone Age, le dejaré tocar con Eagles", ha comentado con humor Hugues, tras recordar que, para él, Homme es "una persona increíble". "Tenemos una relación maravillosa, es mi mayor fan y siempre está ahí animándome y haciendo que haga el trabajo mejor", ha asegurado.

Hugues ha explicado que él es quien compone habitualmente las canciones del grupo, si bien Homme ejerce también de productor para darles el acabado. "Nunca discutimos y estoy orgulloso de ello. Si él escucha una canción y cree que puede ser mejor, me dice que me dé la vuelta y la rehaga", ha indicado.

"SOY UN TÍO VANIDOSO"

Sobre los conciertos que ofrecerá en España, ha resaltado que tiene un objetivo. "Lo que de verdad me gustaría es que 400 chicas quedaran embarazadas con sus parejas, tuvieran hermosos bebés y 20 años después esos chicos vengan a decirme: 'gracias por el concierto porque por él he nacido'", ha ironizado.

Hugues reconoce que disfruta tanto los conciertos exclusivos de su banda como aquellos que tienen lugar en los festivales. "Son animales diferentes. Los festivales son una oportunidad para tocar frente a gente que no te ha escuchado necesariamente, por lo que lo veo como un reto", ha destacado.

El cantante ha señalado que tiene un ritual cuando comienza los conciertos: "andar hasta estar de frente al público y esperar a que la gente termine de gritar para cantar". Y sobre si le molesta que le graben con móviles durante el concierto, no tiene dudas. "No me importa nada de nada: soy un tío vanidoso", ha concluido.