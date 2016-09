Los Rolling Stones llevan a los cines su concierto del pasado marzo en La Habana

Martes, 6 septiembre 2016

MÚSICA | Judith Mateo

Este recital fue filmado por el director Paul Dugdale, quien ya filmó a Mick Jagger y compañía en su recital de 2013 en el Hyde Park londinense, y que también ha trabajado con Adele, Coldplay y One Direction.

"El show en Cuba fue sencillamente asombroso. Fue un momento increíble; había un mar enorme de gente que llegaba hasta donde alcanzaba la vista. Se sentía el entusiasmo de la multitud de personas y eso fue, para mí, el momento culminante", rememora el vocalista.

Jagger le dio la bienvenida así a la multitud de personas que habían llegado a ver el concierto histórico: "Por fin los tiempos están cambiando. Cuba, estamos felices de estar aquí", y bromeó con sus compañeros durante el concierto describiéndolos como "el revolucionario Ronnie Wood, Charlie 'Ché' Watts y el compadre Keith Richards".

Durante dos horas, tocaron todos sus mayores éxitos, incluyendo 'Jumpin' Jack Flash', 'It's Only Rock 'n' Roll', 'Paint It Black', 'Honky Tonk Women', 'Start Me Up', 'Brown Sugar', You Can't Always Get What You Want' y '(I Can't Get No) Satisfaction'.

Musicscreen, especializada en conciertos musicales en cines, distribuirá esta película entre más de mil pantallas de cine en Europa, Australia, Rusia, Japón y Latinoamérica.