Junta ha mantenido reuniones con la comunidad educativa para trasladarle la razón de la suspensión de clases

Martes, 6 septiembre 2016

aula de El Hoyo

Ciudad Real | El Dia

La diputada regional del Partido Socialista, Blanca Fernández, ha explicado que la decisión de suspender las clases, el próximo curso escolar, en el aula de El Hoyo de Mestanza, "que no es una escuela rural sino un aula del Colegio Rural Agrupado `CRA Sierra Morena´" ha estado motivada por contar únicamente con tres alumnos, si hubiera cuatro estaría en funcionamiento, ha manifestado la portavoz socialista, "porque a partir de cuatro alumnos cualquier municipio puede tener su aula educativa, hoy con García-Page, ayer con Cospedal no", ya que según Fernández le ha llamado la atención que los miembros del Partido Popular protesten ante esta situación, "después de haber consentido que se cerraran 70 escuelas rurales con once alumnos o más durante el mandato de Cospedal".

Ante ello, la secretaria de organización del PSOE en Ciudad Real, les ha pedido "coherencia", tras ver "cómo cambia el cuento" cuando el Partido Popular está gobernando y en la oposición y ha manifestado que el Partido Socialista lleva actuando de la misma manera desde que gobernaba José María Barreda en Castilla-La Mancha, cuando ya en cualquier municipio en el que cuatro o más familias solicitaban clases para sus hijos, tenían garantizada un aula.

De hecho el Director Provincial de Educación, ha mantenido reuniones con las madres en un ejercicio de transparencia y respeto a la ciudadanía, que según Fernández, no se daba en la pasada legislatura, ya que "hubo hasta huelga de hambre de padres y madres porque veían cómo sus hijos tendrían que trasladarse por carreteras imposibles durante el invierno para poder estudiar, a pesar de haberlo hecho hasta el momento en escuelas rurales con más de doce alumnos".

Como es natural, estos niños de El Hoyo de Mestanza tienen plenamente garantizado el servicio de transporte con el fin de seguir manteniendo sus clases en otras aulas del CRA, ha afirmado la diputada regional, y "afortunadamente el gobierno socialista de Castilla-La Mancha ha abierto ya 20 escuelas rurales y está dispuesto a abrir las que haga falta". De hecho ha recordado que la suspensión es, en principio, solo para el Curso escolar 2016-2017, ya que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha garantiza la puesta en marcha de este aula, en el momento que haya un alumno más.

Además ha calificado de "poco rigor intelectual" las declaraciones del PP ciudadrealeño "preocupándose" por el colegio de Valverde "por el que no han movido un dedo", y que será una realidad en esta legislatura, como ha confirmado la portavoz del PSOE, "porque hay una alcaldesa, que es Pilar Zamora, que se ha preocupado de reivindicarlo y hay un gobierno sensible, que es el de Emiliano García-Page, que se ha comprometido a hacerlo a pesar de las dificultades económicas que nos dejó Cospedal".

Y se ha preguntado por qué no se pide que se abra una escuela en Valdemanco, donde ha dicho, hay 0 matriculaciones, como consecuencia del cierre de escuelas de Cospedal. "Ya no hay niños porque la gente joven con hijos, tuvieron que emigrar al no haber colegio y ahora ya no tienen razones para volver", ha concluido Blanca Fernández.

GARCÍA-PAGE VS COSPEDAL

Blanca Fernández, en otro orden de cosas, ha defendido al Presidente de la región, Emiliano García-Page, diciendo de él "que lleva más kilómetros en su mochila y más problemas resueltos de los que llevaba Cospedal en toda su legislatura". Consecuencia, dice la diputada regional, de su deseo por querer estar cerca de los ciudadanos y sus problemas, de su obsesión por generar empleo y por reforzar los servicios públicos, algo de lo que su equipo, concluye Fernández "está muy motivado para que sea posible".