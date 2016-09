PP dice que Tolón "incumple la Constitución al no aportar la documentación sobre Tagus y la EMV"

Martes, 6 septiembre 2016

Toledo

Toledo | ELDIAdigital.es

Según ha anunciado el portavoz 'popular' este martes, el fiscal ha estimado la demanda y "es favorable a juzgar al equipo de Tolón por vulnerar el Derecho de Participación del PP al no entregar la información solicitada en reiteradas ocasiones sobre el informe de viabilidad de la Empresa Municipal de la Vivienda".

El portavoz del Grupo Municipal Popular de Toledo, Jesús Labrador, ha manifestado que la alcaldesa de la ciudad, Milagros Tolón, "incumple la Constitución al no entregar al PP la documentación requerida sobre Tagus y la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV)".

"Es inaudito que Milagros Tolón, una alcaldesa a la que el PP le ha presentado cuatro demandas por vulneración de Derechos Fundamentales, haya afirmado que desconoce que al Ayuntamiento le haya llegado ningún requerimiento por parte de los juzgados", sin embargo, "el Ayuntamiento en el mes de julio contestó a diferentes solicitudes realizadas por la fiscalía", ha dicho Labrador, según ha informado el PP en nota de prensa.

Según ha anunciado el portavoz 'popular' este martes, el fiscal ha estimado la demanda y "es favorable a juzgar al equipo de Tolón por vulnerar el Derecho de Participación del PP al no entregar la información solicitada en reiteradas ocasiones sobre el informe de viabilidad de la Empresa Municipal de la Vivienda".

Para Labrador "es llamativo e incomprensible que Tolón no sepa que el fiscal pide la apertura de dos procedimientos contenciosos contra su equipo de Gobierno por una posible vulneración del derecho de participación, cuando además han contestado al fiscal".

El portavoz ha afirmado que el PP "no va a consentir que Tolón vulnere los derechos de los ciudadanos". Además, ha pedido "mayor rigurosidad en las declaraciones de la alcaldesa, pues no puede decir que está todo solucionado y que han entregado toda la información que hemos pedido cuando no es cierto".

Asimismo, ha señalado que le gustaría que "la transparencia fuera una realidad en el Ayuntamiento, pero la realidad es que hay que ejercer nuestros derechos acudiendo a los tribunales" porque Tolón "no permite al PP ejercer de oposición".

APARCAMIENTO DE SANTA TERESA

De otro lado, ha subrayado que el convenio que firmó el Ayuntamiento de Toledo y el Ministerio de Defensa sobre los terrenos del parking de Santa Teresa, a tenor de las declaraciones que realizó la alcaldesa, fueron cedidos "de forma gratuita, para un uso público" y, "cuando hay una cesión entre administraciones o con un precio simbólico, no puede lucrarse una de ellas con el uso de la cesión".

En su opinión, "el anuncio realizado por Tolón sobre que cobrará por el uso de los aparcamientos disuasorios, entre ellos el de Santa Teresa es un nuevo brindis al sol, pero se verá si es verdad o no cuando presenten las ordenanzas fiscales y los presupuestos".

Por último, se ha referido a que el arreglo del parking "lleva el mismo ritmo que El Corte Inglés o el Hospital. Han pasado seis meses desde que dijo que se iba a presentar en dos", por lo que espera "que ahora el plazo "sea efectivo", pues de no ser lo volverán a anunciar.