Guadalajara rinde homenaje a Buero Vallejo en el centenario de su nacimiento

Martes, 6 septiembre 2016

Cultura

Guadalajara

El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, ha presentado esta tarde en la Sala Tragaluz el programa de actos que el Ayuntamiento, a través de su Patronato de Cultura, ha diseñado para conmemorar el centenario del dramaturgo alcarreño, Antonio Buero Vallejo.

El pistolezado de salida del mismo, se ha dado esta misma tarde con la inauguración de la exposición: “Antonio Buero Vallejo. Antes del Teatro. La Pintura en la Vida de Buero Vallejo”, que estará abierta al público en la sala de exposiciones del teatro auditorio hasta el 30 de septiembre.

Antonio Román ha señalado que “para conmemorar esta efeméride; para que los guadalajareños y los que no lo son sepan que Buero Vallejo nació en Guadalajara y se animen a conocer su obra dramática y le conozcan en todas sus facetas, hemos iniciado una original campaña que invade gran parte de la ciudad”. Cien comercios de Guadalajara exponen en sus escaparates algunos textos de sus obras. Textos bellos y de gran significado que permiten fácilmente leerle y conocerle un poco más.

El alcalde ha expresado su agradecimiento a todos aquellos que han colaborado en esta iniciativa, incluidos los comerciantes que han aceptado la invitación del Ayuntamiento de Guadalajara para sumarse a la misma.





PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Tras la inauguración de la exposición esta tarde, el día 28 de septiembre a las 18 horas, tendrá lugar un gran acto institucional en el Buero Vallejo en el que participarán destacadas personalidades del mundo de la cultura. En él se realizará un bonito recorrido por la trayectoria vital y profesional del artista.

El día 29, día del nacimiento de Buero, se colocará a las 19 horas una placa conmemorativa en la casa natal de Antonio Buero Vallejo, situada en la calle Miguel Fluiters. Y a continuación, a las 20 horas, se representará una de sus obras más representativas: “El Sueño de la Razón” en el Teatro Moderno.

El día 30 de septiembre, a las 20 horas, tendremos ocasión de disfrutar de la representación teatral de diversos fragmentos de su obra de la mano de los alumnos del Instituto Buero Vallejo.

El 6 de octubre, el Moderno será escenario de la lectura dramatizada de “El Tragaluz”, también por alumnos del Instituto Buero Vallejo, y el 13 de octubre, tendrá lugar la segunda lectura dramatizada, en este caso de “Las mujeres de Buero”. Será representada por el Grupo de Teatro Phersa.

El 19 de octubre se podrá disfrutar en el Moderno de la película “Esquilache” de Josefina Molina, basada en la obra “Un soñador para un pueblo”, de Buero Vallejo. Contamos para ello con la colaboración de Cine Club Alcarreño.

El 20 de octubre se celebrará una mesa redonda, también en el Moderno, a las 20 horas, que versará sobre la vida y obra de Antonio Buero Vallejo. En ella participarán Ana María Leyra (escritora e investigadora), Virtudes Serrano (investigadora teatral) y Mariano de Paco (escritor y autor teatral). Estará moderada por el hijo de Buero, Carlos Buero, y presentada por Juan Garrido, ya que se celebrará con la colaboración de la Fundación Siglo Futuro.

Y el 26 de octubre, el Teatro Auditorio Buero Vallejo, a las 20 horas, acogerá un recital de la obra poética de Buero en el que participarán los actores y actrices Manuel Galiana, Luisa Martín y Emilio Gutiérrez Caba. Además tendrá lugar el estreno mundial de dos obras para piano compuestas por Velasco Sánchez en homenaje a este insigne dramaturgo. También será con la colaboración de la Fundación Siglo Futuro.

Por último, como cierre de esta programación, el 27 de octubre a las 20 horas, el Moderno será escenario de la representación de la obra de teatro “En la ardiente oscuridad” de Buero Vallejo.

OTRAS ACCIONES

Aunque estos son los actos que figuran en el programa, el Ayuntamiento de Guadalajara está trabajando para materializar otras bonitas acciones en homenaje al escritor.

- Gracias al Grupo Correos, va a salir un sello conmemorativo de la efeméride de Buero Vallejo.

- Además, se va a publicar un libro inédito, que financia el Ayuntamiento de Guadalajara y edita Planeta. Se trata de un volumen de 450 páginas con más de 500 dibujos de Buero Vallejo realizados entre los 7 y los 15 años que fueron coleccionados por su padre, el comandante Francisco Buero García, y en los que se observan sus cualidades innatas y evolución a los largo de los años, evidenciando una soltura y habilidad que no permiten adivinar que son producto de la mano de un niño.

- Y por último, tal y como el alcalde anunció ayer durante el Debate del Estado de la Ciudad, se está trabajando para que pronto el Palacio de la Cotilla pueda contar con una sala permanente dedicada a su figura.

En definitiva, tal y como ha destacado el alcalde, “un atractivo e interesante programa de actividades que hemos querido concentrar en este último cuatrimestre del año. Creemos que este homenaje del Ayuntamiento de Guadalajara es obligado a quien ha sido y seguirá siendo a través de su obra, uno de los mejores embajadores de Guadalajara”.

Carlos Buero: “Es la exposición más importante que se ha realizado hasta ahora, cualitativamente hablando”

Carlos Buero, hijo del dramaturgo, ha tenido palabras de agradecimiento hacia el Ayuntamiento de Guadalajara y el Patronato Municipal de Cultura “por la labor excelente y extenuante que están realizando” para desarrollar el programa. Se ha referido a la exposición, de la cual ha dicho que, si bien no es la más importante cuantitativamente hablando, sí es la más importante desde el punto de vista cualitativo. “Es la más importante que se ha hecho nuncia porque es la primera en la que voy a ver cosas que no he visto nunca. Me va a permitir cosas que para mí, como hijo, me eran desconocidas. Es la más interesante de las que se han realizado hasta ahora”.

En relación al libro que, financiado por el Ayuntamiento y editado por Planeta, se presentará pronto, Carlos Buero ha destacado el contenido, dibujos realizadas con una estética y técnica que no son propias de un niño.

Carlos Buero será el encargado de pregonar las Ferias y Fiestas 2016 en un acto que tendrá lugar mañana miércoles a las 20 horas.