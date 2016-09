Un Puertollano en pruebas cayó claramente ante el Palma Futsal

Miércoles, 7 septiembre 2016

Polideportivo: Fútbol Sala

DEPORTES | El Día 08:10 |

Buen partido el disputado en una noche calurosa entre FSD Puertollano-Deportes Zeus y el Palma Futsal que se adjudico el equipo mallorquín por 1-5, un resultado que deja a las claras la diferencia entre las dos categorías. Los rojillos pese a jugar muy buenos minutos manejando con criterio el balón se vieron superados por los hombres de Juanito que mostraron un gran repertorio de juego y contundencia ofensiva en el Pabellón Antonio Rivilla. El partido comenzó con un primer aviso de Nano que repelió con apuros Tutus. Los rojillos comenzaron jugando con desparpajo a todo un primera división pero en la primer aproximación Maico recibió de espaldas y se giro rápidamente para sorprender a Barranquero colocando el 0-1 en el marcador en el min.5.

Los rojillos no se amilanaron y en el min.5 Dani Colorado a pase de Lluc por el centro colocaba la igualdad en el electrónico. El conjunto mallorquín tomaba las riendas del juego y en el min.6 un disparo desde la banda izquierda lo rechazó Barranquero dando en la pierna de Tomaz el balón alojándose en el fondo de las redes y subiendo el 1-2 al electrónico.

Los hombres de Javier Uceda tocaban el balón buscando el hueco pero la defensa del Palma no hacía concesiones mientras que Barranquero se tenía que emplear a fondo para despejar los disparos de Lolo, Paradynski y Vadillo. Con 1-2 en el marcador llegamos al final de la primera parte para que los jugadores se recuperaran del esfuerzo. La segunda parte no empezó bien para los manchegos, no había transcurrido el primer minuto cuando Carlitos por el centro en una rápida jugada batía a Salvi colocando el 1-3. La suerte no se alió con los rojillos y una falta lanzada por Nano se estrello contra el larguero dejando temblando la portería defendida por Tutus. Maico y Attos se encontraron con Salvi que desbarató sus ocasiones. El juego era un ir y venir de una portería a otra pero los rojillos se estrellaban en la defensa mallorquina mientras que en el min.30 una buena jugada personal de Paradynski la culminaba el mismo subiendo el 1-4 al marcador.

Los rojillos seguían intentando recortar distancias pero lo que verían sería como Maico en una bonita vaselina colocaba el 1-5 en el min.34. De aquí al final del partido el marcador ya no se movería pese a los intentos de los rojillos jugando de cinco que no consiguieron inquietar a los jugadores del equipo mallorquín. Final del partido, victoria de los mallorquines y buen partido de los pupilos de Javier Uceda que continúan su puesta a punto de cara a llegar en el mejor estado al inicio liguero el próximo 17 de septiembre que nos visitará en el Pabellón Antonio Rivilla el Mengibar F.S. Aquí ya no valdrán pruebas!

Ficha técnica:

F.S.D. Puertollano: Barranquero, Koseki, Lucio, Nano y Joaki. También jugaron: Lluc, Pope, Tomás, Dani Colorado, Salvi (p)

Palma Futsal : Tutus, Vadillo, Joselito, Eloy Rojas y Paradynski. También jugaron Attos, Carlitos, Lolo Suazo, Maico Favero y Tomaz.

Arbitros: Romero Candela y Rodrigo Miguel del colegio castellano Manchego. Tarjetas amarillas por el FSD Puertollano a Lluc y Dani Colorado. Por el Palma Futsal a Lolo Suazo.

Goles: 0-1 min.3 Maico, 1-1 min.5 Dani Colorado, 1-2 min.6 Tomaz, 1-3 min. 21 Carlitos, 1-4 min.30 Paradynski y 1-5 min.34 Maico.