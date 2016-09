El FS Talavera deja buenas sensaciones en Segovia pese a perder

Miércoles, 7 septiembre 2016

Polideportivo: Fútbol Sala

DEPORTES | El Día 12:10 |

Buen test del Soliss Fútbol Sala Talavera frente al Naturpellet Segovia en un partido celebrado en la noche de este martes 6 de septiembre en el Pabellón 'Pedro Delgado' y en el que los cerámicos, pese a caer derrotados por 4-1 dejaron una buena imagen tuteando en su cancha a uno de los favoritos a pelear por el ascenso a la Primera División. Cierto es que el arranque de los talaveranos fue algo dubitativo ante un rival que salió fuerte y que se aprovechó de un remate a la media vuelta de Buitre para anotar el 1-0 cuando apenas se habían disputado tres minutos de juego.

Siguió en los minutos siguientes insistiendo el equipo local, quien primero con Chus y más adelante con Borja Blanco pudo hacer el segundo tanto, pero Jesús Resino realizaba un par de buenas intervenciones para mantener a su equipo tan solo un tanto por debajo en el marcador. Con el paso de los minutos Talavera empezó a entrar en el partido. Subiendo su línea de presión comenzaron a merodear la meta contraria y serían tanto Chispi como Panucci los que probaron a Mordi con varios disparos desde media distancia que el guardameta supo neutralizar. El partido se estaba jugando a un ritmo alto y las rotaciones seguían dando buenos minutos a los visitantes. Con acercamientos muy peligrosos de Morales, Jesús Jiménez y Anass, los cerámicos parecieron estar muy cerca de obtener la igualada, pero ya se sabe lo que pasa en este deporte.

Y es que perdonar ante un rival de mayor entidad se paga caro y mucho más hacer concesiones en defensa. Una mala acción de Talavera le provocaba una contra en la que Alvarito se la guisaba y se la comía para plantarse en la frontal del área y batir de remate cruzado a Jesús Resino. El 2-0 no alteró los planes a los de Raúl Aceña, quien persistieron en busca del gol y lo encontrarían un par de minutos más tarde con una acción de estrategia en la frontal del área que convertía Nacho Gil con un potente remate raso que superaba a la barrera y se colaba ante la estirada de Mordi. Los visitantes pudieron incluso antes del descanso haber conseguido las tablas en el marcador, de no ser porque la volea de Justo Cáceres se le iba un pelín desviado. También Segovia tuvo el tercero en las botas de Borja Blanco, pero Jesús Resino realizaba una muy buena intervención.

Si la primera parte fue más dinámica, en esta segunda el encuentro estuvo algo más lento por parte de ambos equipos y también con menos disparos sobre el marco contrario, aunque cierto es que más certeros iban a ser los chuts, por lo que los porteros iban a tener su parte de protagonismo, tanto Juan como Cidao, quienes iban a jugar estos últimos 20 minutos por sus respectivos equipos. Abrió fuego Jorge con una acción al segundo palo y respondió Josete con una buena acción por banda. Después fue el turno de Alvarito y de Anass. El de La Puebla de Montalbán tuvo en sus botas el 2-2 con un servicio al segundo palo que por milímetros no le llegó a Nacho Gil.

El Soliss FS Talavera estaba en disposición de poder conseguir el empate y nuevamente cuando más cerca estaba del gol fue cuando pegó Naturpellet Segovia. Un error en la salida de balón dejaba a Edu solo ante Juan y con un remate muy ajustado al palo conseguía el 3-1 que ponía el encuentro muy cuesta arriba para los de Talavera de la Reina. Pese a ello no desvanecieron los talaveranos de seguir en el partido hasta el final y pudieron conseguirlo de no ser por Cidao, que le sacó un dos para uno a Nacho Gil a servicio de Panacci. En la acción siguiente voleaba Churrero y su remate lo sacaban bajo palos.

No le entraban los remates a Talavera y si a Segovia, que en el último minuto volvía a robar la cartera y Buitre se plantaba solo ante Juan para, de remate ajustado al poste, hacer el definitivo 4-1. No daría tiempo para más y el partido se cerraría con derrota para el Soliss FS Talavera pero con sensaciones positivas para seguir creciendo. Ahora llega la Copa Cervantes, primer título en juego de la temporada, y será el próximo sábado a las 18:00 horas en Bargas ante Manzanares.

Ficha del partido

Naturpellet Segovia: Mordi, Álvaro, Buitre, Carlos Muñoz y Jorge. También jugaron: Borja Blanco, Iván, Edu, Chus, Alex Fuentes, Juanfran, Alvarito y Cidao.

Soliss Fútbol Sala Talavera: Jesus Resino, Josete, Churrero, Justo Caceres y Jesus Jiménez. También jugaron: Morales, Nacho Gil, Panucci, Chispi, Anass y Juan.

Árbitros: Viedma Martín y Merino González (Castilla y León). Amonestaron al local Álvaro.

Goles: 1-0 (min. 3) Buitre, 2-0 (min. 14) Alvarito, 2-1 (min. 16) Nacho Gil, 3-1 (min. 33) Edu y 4-1 (min. 38) Buitre.