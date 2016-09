Placebo lanzan un álbum retrospectivo y un EP por su 20º aniversario

Miércoles, 7 septiembre 2016

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

Placebo celebran su 20 aniversario con un álbum retrospectivo titulado 'A Place For Us To Dream', que saldrá el próximo 7 de octubre y lanzarán además un EP titulado 'Life Is What You Make It', según ha anunciado la banda de Brian Molko.

Placebo ya había lanzado el pasado mes de agosto una nueva canción titulada 'Jesus' Son'. 'A Place For Us To Dream' es un album retrospectivo que incluye conocidos singles como 'Bruise Pristine', 'Come Home', 'Teenage Angst', y canciones destacadas de su trayectoria como 'Nancy Boy', 'Every You Every Me', 'Pure Morning', 'The Bitter End' right up to, 'Meds', 'For What It's Worth' y 'Too Many Friends'.

Mientras, el EP 'Life Is What You Make It' también estará disponible el 7 de octubre. Incluirá seis grabaciones inéditas, entre ellas, 'Jesus' Son' y un cover del clásico de Talk Talk 'Life's What You Make It'.

Todas las canciones han sido producidas por Adam Noble (dEUS/Red Hot Chilli Peppers) que ya grabó con la banda en el séptimo álbum de Placebo 'Loud Like Love'.

Todo empezó en 1996 cuando la banda debutó con su álbum homónimo. A día de hoy, Placebo han vendido 12 millones de álbumes, tienen seis discos en el top 10 de Reino Unido, y han colaborado con artistas como David Bowie, Robert Smith, Frank Black, Alison Mosshart y Michael Stipe.

Desde entonces, la banda ha recibido numerosos premios internacionales incluyendo un MTV Award como mejor banda alternativa en 2009. Este diciembre arrancarán la gira internacional '20 Years of' en diciembre, que a día de hoy, no cuenta con fecha en España.