Almodóvar cree que 'Julieta' tiene posibilidades de estar nominada a los Oscar

El cineasta castellano-manchego ha hecho estas declaraciones en la sede de la Academia minutos después de conocerse el nombre de la película elegida, acompañado de su hermano, Agustín Almodóvar, y de una de las protagonistas del filme, Emma Suárez.

Tras su paso por el Festival de Cannes, donde compitió por la Palma de Oro, y después de la promoción de la película en Europa, considera que precisamente "la temática es una de las cosas que distingue positivamente" a 'Julieta', que aborda las distintas etapas de la vida de una mujer. "Hollywood está empeñado y está llamando a muchas mujeres", ha insistido.

Además, otro factor que puede ayudar es el estreno de la película en Estados Unidos el próximo mes de diciembre, una fecha próxima a las nominaciones. Y no solo eso, porque antes de que la distribuidora Sony empiece la campaña, 'Julieta' se estrenará en el Festival de Nueva York y el MoMA le dedicará una retrospectiva, lo que "significa una ayuda enorme" y "hace que la película esté muy viva" en los meses anteriores a las nominaciones.

A ello se suma el afecto de Estados Unidos por la literatura de Alice Munro, escritora canadiense galardonada en 2013 con el Nobel de Literatura, de quien Almodóvar escogió tres relatos para desarrollar esta película.

Almodóvar ha confesado que no se trata de un "dejá vu" y ha dicho que el hecho de conocer los Oscar no lo hace "menos excitante". De hecho, se siente igual o más emocionado ahora que en los años 80. "Todo lo que mis película me den ahora mismo lo vivo con más pasión que antes, porque siempre tienes miedo de cuándo va a ser la última vez de todo esto", ha subrayado.

El director manchego ha recordado que su primera nominación a los Oscar fue con 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' y afirma que aunque ya conoce el terreno, eso no le da más seguridad sino "incertidumbre". "Somos conscientes de que hay 83 películas con las que compartiremos la posibilidad de estar nominados", ha dicho.

A continuación, el siguiente paso y su "próxima ambición" es estar en las nueve elegidas, un primer paso que se decidirá en enero y en el que, según ha recordado, se quedó 'Volver', sin posibilidad de estar entre las cinco nominadas. "Ahora me preocupo con ser generoso con todo lo que la distribuidora me pide", ha dicho el cineasta, quien realizará tres visitas hasta diciembre, no solo para dar entrevistas sino también para participar en fotos y coloquios.

DRAMA SIN CONCESIONES

Preguntado por la taquilla cosechada en España, Almodóvar ha indicado que "los tiempos han cambiado mucho" y ha admitido que ha recaudado menos que otras de sus películas, aunque ha matizado que ha funcionado bien en comparación con otras películas españolas.

Además, ha añadido que desde la campaña de marketing siempre ha advertido la condición de "drama duro y severo" de la película para no engañar a nadie, porque se ha esforzado para que no haya "ni un ápice de humor". "No son los dramas duros los que están funcionando en nuestro país", ha agregado, al tiempo que ha aludido a otras cuestiones como la subida del IVA, de la que se sienten "absolutas víctimas", así como "cambios de costumbres".

Por su parte, Emma Suárez, una de las protagonistas del filme, ha confesado sentirse "feliz y emocionada" porque "nunca se sabe uno donde termina el viaje de una película". "Cuando uno se implica profundamente en una historia como esta es un viaje difícil. Ver que el resultado ha merecido la pena me conmueve", ha confesado la actriz.

Asimismo, ha señalado que esto significa que "merece la pena el trabajo" y, tras el estreno en toda Europa, cree que esta selección no solo es "un premio y un regalo", sino también "la constatación" de que si se apoya el cine español, "viaja y tiene éxito".