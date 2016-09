El PP afirma que el techo de gasto de C-LM "es ficticio e irreal" y que "no sirve absolutamente para nada"

Miércoles, 7 septiembre 2016

Economía

REGIÓN | eldiadigital.es

El PP de Castilla-La Mancha ha afirmado este miércoles que el techo de gasto que ha presentado el Gobierno regional "es ficticio e irreal" y que "no sirve absolutamente para nada". "Se va a realizar por parte del PSOE la vuelta a la ruina de la región y eso lo tienen que saber todos los ciudadanos de la Comunidad Autónoma", ha agregado.

En rueda de prensa, la diputada regional del PP Claudia Alonso ha indicado que esta afirmación sobre el techo de gasto la hizo el propio presidente regional, Emiliano García-Page, el pasado mes de julio cuando, según ha leído, dijo que si se retrasa la investidura y no hay Presupuestos Generales del Estado, aunque la Junta presente el techo de gasto "no será tramitable porque no será realista".

Por ello, se ha preguntado por qué el Ejecutivo regional plantea un techo de gasto que "es absolutamente ficticio y un engaño para todos los castellano-manchegos". "Lo que ha pasado es que han puesto a hacer las cuentas de Castilla-La Mancha a un consejero que es conocido por las puertas giratorias", ha agregado.

"LO HAN FALSEADO"

A ello ha unido que el Gobierno regional ha "falseado" su propia documentación para elaborar el techo de gasto. Así, ha indicado que mientras el ejercicio pasado el techo de gasto fue de 5.693,8 millones de euros, en la documentación para elaborar el techo de gasto para el próximo ejercicio "han puesto que para el ejercicio 2016 el techo de gasto fue de 5.856,9 millones".

"Han falseado sus propios cálculos para decir que el incremento que se va a producir va a ser menor porque lo que pretenden aprobar es un techo de gasto de 5.924,4 millones de euros, es decir 231 millones más que van a ir a subidas de impuestos y que lo único que van a servir va a ser para pagar a la gran familia socialista", ha argumentado.

Con todo, Claudia Alonso ha señalado que el presidente regional, Emiliano García-Page, "está en la mentira, la conspiración y el saltarse la ley de manera reiterativa". "Este señor es como Puigdemont, que se salta la ley al igual que en Cataluña y van a comenzar a conocerle como el Puigdemont de Castilla-La Mancha", ha concluido.