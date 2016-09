La Junta de C-LM empleará "todos los mecanismos legales" para "impedir" un trasvase adicional al Segura

Miércoles, 7 septiembre 2016

Agua

REGIÓN | eldiadigital.es

De la Cruz ha pedido este miércoles en Brihuega (Guadalajara), a preguntas de los medios, que haya "cordura" en relación a cualquier toma de decisión en este sentido, toda vez que la cantidad reclamada multiplica por cuatro los envíos ordinarios de agua que el Gobierno en funciones ha autorizado en los últimos tres meses, a razón de 20 hectómetros cúbicos mensuales, según ha informado la Junta en nota de prensa.

No obstante, De la Cruz ha confesado que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha no se descarta "ninguna postura al respecto" por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que dirige Isabel García Tejerina.

"Nos tememos lo peor", ha sentenciado la consejera al tiempo que añadía que "no sería la primera vez que el Gobierno retorciera la Ley para aprobar trasvases de dudosa legalidad". En este sentido, ha recordado que la pasada primavera se empleó "sospechosamente" el sistema de bombeos entre Entrepeñas y la presa de Bolarque para aumentar artificialmente el volumen de agua embalsada y poder enviar 38 hectómetros cúbicos al Segura en lugar de los 20 de tope máximo.

Además, ha afirmado que un trasvase adicional sería "rizar el rizo" y aunque ha indicado que "es complicado" que el Ministerio "retuerza la Ley hasta esos extremos, de este Gobierno de España todo es posible", porque "para aprobar asuntos importantes para la región dicen que se encuentran en funciones, pero para aprobar trasvases no le tiembla en absoluto la mano a la ministra".

"ESTAREMOS VIGILANTES"

En su opinión, ha dicho, "al final siempre sufre los desmanes desde Castilla-La Mancha". "Estamos expectantes y estaremos muy vigilantes", ha dicho en relación a la posibilidad de un trasvase adicional.

Desde el Gobierno "entendemos la necesidad de agua", aunque ha conminado al Gobierno de España a que "dé un primer paso consistente en reclamar al Ejecutivo murciano que suprima las trabas administrativas que está poniendo para que la desaladora de Escombreras funcione al cien por cien" en lugar de "seguir esquilmando el Tajo, un río que ya está totalmente esquilmado".

Por último, ha reclamado que se llegue al tope de los recursos de agua alternativos ante "la certeza de que no están a pleno rendimiento". Asimismo, ha pedido al Partido Popular de Castilla-La Mancha que ponga "el mismo ímpetu en defender el agua para la región que el que ha puesto la ex presidenta, María Dolores de Cospedal para defender a capa y espada la candidatura del ex ministro Soria al Banco Mundial".