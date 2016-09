Aldeas Infantiles dedica el Príncipe de Asturias "a cada uno de los chicos" que ha pasado por sus programas

Miércoles, 7 septiembre 2016

Premio a la Concordia

Cuenca | eldiadigital.es

En declaraciones a Europa Press, ha enfatizado que ellos "han sido los auténticos protagonistas" y los que hacen que la entidad siga trabajando gracias a su "ejemplo de trabajo con el que logran superar las dificultades".

El premio, ha dicho, "tiene sobre todo un efecto de reconocimiento más que a la organización en sí, a muchos niños y jóvenes que han pasado por las 'aldeas infantiles' de España y todo el mundo y que son los verdaderos protagonistas porque, gracias a su esfuerzo, a su ilusión y al trabajo que hacen, han superado las dificultades que la vida les había dado".

Según afirma, es además "un espaldarazo para poner por unos días a la infancia en primer plano". "Tenemos que sensibilizar a la sociedad de que hay muchos niños en España y en el mundo que lo están pasando muy mal y que deberíamos hacer todos un mayor esfuerzo por ellos", ha comentado.

Asimismo, ha destacado el reconocimiento que supone para los mil profesionales y los cerca de 400 voluntarios que trabajan con la organización sólo en España y a los muchos que lo hacen en otros 124 países de todo el mundo en favor de la infancia y la juventud.

"Tener esta reconocimiento nos alegra y estimula el trabajo. En España es el mayor premio que hemos recibido y nos sentimos muy orgullosos porque es muy prestigioso. A nivel internacional quizá algún día se pueda pensar en un Nobel, pero eso no afecta demasiado a nuestro día a día o a nuestro quehacer. Siempre se trabaja por lo que significa el proyecto y si vienen premios bien y, si no, no pasa nada", afirma.

CERCA DE 2 MILLONES DE NIÑOS ATENDIDOS

En la actualidad, la actividad de Aldeas Infantiles SOS se desarrolla a lo largo de 134 países, en los que atienden a cerca de dos millones de niños en distintas modalidades.

Así, hay cerca de 86.000 niños que no pueden vivir con sus padres residiendo en centros de la organización, además de otros 47.000 pertenecientes a familias en riesgo de exclusión a los que se apoya para que no se separen de sus padres, en el programa conocido como 'Fortalecimiento familiar'.

"En temas de salud, damos apoyo a casi un millón de niños en todo el mundo, y a través de centros educativos, a otros 242.000", ha señalado Puig, añadiendo que en los distintos programas de emergencia que desarrolla Aldeas Infantiles para afrontar situaciones de crisis o catástrofes en todo el mundo se da cobertura a otros 726.000 niños aproximadamente.

"UN TRABAJO CALLADO"

El conquense asegura que el Príncipe de Asturias de la Concordia da a la entidad una "oportunidad" de "sensibilizar al mundo" de que hay "millones de niños que viven en situación de dificultad", algo que la sociedad "no se puede permitir". "Tenemos que asimilarlo".

"Creo que hemos hecho un trabajo callado. Nuestra cultura no es gastar en medios de comunicación para tener visibilidad, es una cultura internacional de trabajar calladamente, haciéndolo lo mejor que podemos, y si algún día nos reconocen, fenomenal. Pero el mejor reconocimiento es ver a los jóvenes que pasan por nuestros programas integrados", ha celebrado.

En cuanto a proyectos de futuro en España, Pedro Puig ha avanzado que ya se está trabajando para rehabilitar un local en Málaga cedido por el Ayuntamiento y convertirlo en un centro de día, servicio que también se quiere poner en marcha próximamente en Mallorca y en Oviedo, donde se quiere empezar el próximo año a prestar esta atención.