PP pide a Tolón que diga si ha "roto" su pacto con Ganemos

DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION DE SOCIEDAD COOPERATIVA DE VIVIENDAS EL FUTURO DE MALPICA, S. COOP. DE C-LM D. Diego Illán Cisneros como Secretario de la Cooperativa de Viviendas EL FUTURO DE MALPICA, S. Coop. de CLM, de la que es presidente D. Marcos Campos Maldonado, con domicilio en la calle Julián Besteiro, 80 de Malpica de Tajo (Toledo) con C.I.F. F45686805, por medio de la presente vengo a publicar que, por acuerdo de la Asamblea General celebrada a tal efecto el pasado día 15 de agosto de 2016, se ha acordado por unanimidad la disolución de esta entidad que represento, siendo su balance final 0,00, por lo que no hay adjudicación alguna del haber social, no habiendo cantidad alguna a distribuir entre los socios y haciendo constar que no existen deudas sociales ni importes dotados en el Fondo de Promoción y Formación ni en el Fondo de Reserva Obligatorio y se han realizado las imputaciones de las pérdidas del presente y anteriores ejercicios.