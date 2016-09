Un gris y efectivo Albacete regala a sus aficionados el pase a tercera ronda en el comienzo de la Feria

Jueves, 8 septiembre 2016

Fútbol: Copa del Rey

DEPORTES | El Día 08:50 |

2-0 vencieron los de Aira, que no acabó contento con el juego de los suyos. Aketxe se estrenó como goleador adelantando a los suyos desde el punto de penalti y ya en el descuento, llegó la sentencia.

El resultado y la clasificación para la tercera ronda de la Copa del Rey que se disputará este viernes fue lo mejor. El Albacete Balompié sigue vivo tras un partido marcado por el calor en el que los blancos estuvieron grises. Su pegada y la falta de puntería del Arenas de Getxo les permitieron salir airosos en una tarde donde se registraron los cuarenta grados sobre el césped.

El Alba se plantó con el calor en el césped dispuesto a todo y con cambios en su once. Pese a ello, el choque resultó igualado y no se desnivelaría hasta la segunda mitad. Pruden derribaba a Héctor y Aketxe abría la lata haciendo el 1-0 en el 48. El gol, en lugar de animar a los de Aira hizo despertar a los de Getxo, que encerraron a su rival en el área y gozaron de ocasiones para empatar, alguna fallada de forma incomprensible. No tuvieron suerte arriba y, para colmo de males, en el descuento se metían en propia meta el tanto que les sentenciaba. 2-0 y el Alba a tercera ronda.

Ficha técnica

Albacete: Héctor, Álvaro Arroyo, Manzano, Ángel (Galas, m.77), Gaffoor, Rovirola, Héctor Hernández, Lado, Aketxe, Fran Carnicer (Dani, m.56) y Gila (Josan, m.66).

Arenas: Company, Ibon Díez, Zabaleta (Romero, m.54), Zumalakaberri, Bergara, Uranga, Aguilar, Matador, Ubis, Pruden Sáez (Aitor Ramos, m.54) y Borja Díez (Chopi, m.70).

Árbitro: Campos Salinas. Amonestó a los locales Manzano, Rovirola, Aketxe y Dani y a los visitantes Uranga y Aitor Ramos.

Goles 1-0, Aketxe (p) (m.47) y 2-0, Zumalakarregi, p.m. (m. 90)