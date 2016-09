CHT no ha detectado contaminación química alguna tras el vertido de la planta incendiada al río Henares

Jueves, 8 septiembre 2016

chioleches (guadalajara)

Guadalajara | El Dia

La Confederación Hidrográfica del Tajo ha asegurado que el día 26 de agosto, cuando se inició el incendio en la planta de gestión de residuos ubicada en el polígono industrial de Albolleque en la localidad de Chiloeches (Guadalajara), se produjo la incorporación al río Henares de un volumen indeterminado de vertido procedente de dicha incendiada a través del barranco Valhondo, en la que no se ha detectado contaminación química. No obstante, precisan que aún no se dispone de todos los resultados de muestreos posteriores.