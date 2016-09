El Arzobispo de Toledo a los políticos: "Deben aprender que no son tan importantes como piensan"

Jueves, 8 septiembre 2016

Política

Toledo | eldiadigital.es

En su escrito semana, recogido por Europa Press, Braulio Rodríguez se pregunta "cómo afrontar el paro y las reformas y soluciones a problemas reales" mientras tanto.

"Ya hemos entrado en septiembre, donde tantas cosas empiezan de nuevo, y, por el contrario, otras realidades de la vida diaria parece que permanecen inalteradas. He ahí la situación política y social de nuestra España, sin Gobierno, con tantos ámbitos y problemas que requieren alguna solución", se lamenta.

Añade Rodríguez que el panorama "inquieta". "Sin duda, nuestros dirigentes o, mejor, los que en dos ocasiones hemos elegido para el Parlamento y el Senado españoles, deben aprender que no son tan importantes como muchos piensan de sí mismos".

A juicio del arzobispo de Toledo, "no es bueno funcionar con un Gobierno provisional, pero urge buscar el verdadero papel que nuestros representantes políticos juegan en la nación y dejar a un lado las rutinas".

"En mi opinión, preocupa y mucho el desapego de los españoles en general de la vida pública, y un desaliento que lleva a muchos a pensar que no tenemos solución, que somos tremendos, que lo que es normal en otros países aquí no se consigue, que España es un desastre", continúa Rodríguez. "No es así, pero en ese clima pueden crecer las soluciones disparatadas, la inclinación a empezar de cero, el choque frontal, sin buscar otras posibilidades".