CCOO denuncia la situación de la escuela infantil del Ayuntamiento de Motilla del Palancar

Jueves, 8 septiembre 2016

A las trabajadoras de este servicio municipal se la impuesto unilateralmente una reducción de su jornada laboral y no se ha cubierto una baja temporal, lo que está suponiendo un desbordamiento en la carga de trabajo que afectará a la calidad del servicio

Desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO-Cuenca se ha expresado su preocupación en el inicio del curso en la Escuela infantil municipal de Motilla del Palancar, que ha coincidido con la entrada en vigor del acuerdo plenario por el que se reducía en una hora la jornada laboral de las seis trabajadoras de este servicio público, a lo que se une la no cobertura de una baja temporal de una de ellas, y otras decisiones en materia de horarios, que están poniendo en peligro la calidad de la prestación de este servicio, al que se unirá el servicio de catering o comida diaria a los pequeños usuarios”

“Una modificación de las condiciones laborales de las empleadas de la Escuela municipal, que fue impuesta de manera unilateral y de manera urgente en el pleno del mes de julio, y contó con los votos de IU y del PSOE, y la abstención del grupo del PP, y el único argumento que se expuso fue el déficit en este servicio, que aparentemente se solucionaría con el menor coste salarial y de cotizaciones sociales de estas seis trabajadoras”, señalaron desde la FSC CCOO-Cuenca.

Decisión que ha sido impugnada por las trabajadoras afectadas, y con el apoyo de la asesoría jurídica de CCOO, estando pendiente de la fijación de la fecha de la vista para que el Juzgado de lo Social dicte sentencia sobre lo que desde la FSC CCOO consideran no tiene justificación y a su vez tiene como objetivo a unas trabajadoras que, en su mayoría, fueron candidatas de CCOO en las elecciones sindicales del personal laboral en este Ayuntamiento, cuestión que también está pendiente de sentencia tras el recurso al un laudo arbitral que daba la razón a CCOO.

“Las trabajadoras, personal especializado, se han visto envueltas en un procedimiento con una total falta de comunicación y de información de la verdadera situación del servicio, hasta el punto que no saben el número de alumnado matriculado, pues no les dan participación en este proceso de inscripción y posterior matriculación. Además el propio Ayuntamiento permite que en locales municipales una organización sin ánimo de lucro preste un servicio de ludoteca, que aparentemente cubre servicios de guardería, que supondría una competencia desleal con el propio servicio municipal de Escuela infantil”, expusieron.

“Y más paradójico es que estas decisiones que perjudican directamente a empleadas de un servicio tan básico como es la Escuela infantil municipal, parta del nuevo equipo de gobierno de PSOE y de IU, cuya concejala de personal tiene también la condición de sindicalista en una organización que “trabaja por la defensa y promoción de los intereses sociopolíticos, económicos, profesionales, sociales y culturales de los trabajadores y trabajadoras”, apuntaron.

“Por supuesto que no compartimos las pretensiones del anterior equipo de gobierno del PP que ya despidió a dos trabajadoras de este servicio, y que en este caso ha apelado a la manida justificación economicista de no tener servicios “con pérdidas”, pero no entendemos que dos partidos de izquierdas, se apoyen en esos mismos argumentos meramente económicos que nacen de leyes injustas de los tiempos oscuros de los más duros recortes, y apliquen a pies juntillas la reformas laborales que tanto critican”, abundaron finalmente.