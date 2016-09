BIME Live añade a su cartel a Belako, Shinova, Perlak y Exnovios

Jueves, 8 septiembre 2016

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

BIME Live ha añadido a su cartel para la cita de los próximos 28 y 29 de octubre en el BEC de Barakaldo (Bizkaia) a las bandas locales Belako, Shinova, Perlak y Exnovios, que se suman a los grupos ya confirmados The Chemical Brothers, PJ Harvey o Suede, y a la banda internacional Cat's Eyes, según ha informado Last Tour, organizador del festival.

En un comunicado, Last Tour ha destacado de Belako que "hits como 'Sea of Confusion', o su particular versión de 'Sinnerman' de Nina Simone, se multiplican por mil cuando este cuarteto se sube a un escenario".

Asimismo, ha señalado que Cat's Eyes, la banda compuesta por Faris Badwan, miembro de The Horrors, y la soprano, compositora y multi-instrumentista Rachel Zeffira, "ya ha conseguido, con dos álbumes en el mercado, meterse a la crítica en el bolsillo".

Last Tour ha indicado que cuando Shinova se formó en 2009, la web MariskalRock dijo de ellos que son "la mejor banda debutante de rock". Su nuevo disco, 'Volver', "afianza esa afirmación". Este próximo LP saldrá a la venta este mes y con él llegan a BIME Live.

Perlak, desde Zarautz y "con claras referencias de nombres tan míticos como Joy Division, The Cure o Siouxsie and the Banshees, son post- punk puro y duro". Su nuevo disco, 'Itzelatik' les ha servido para hacerse un importante hueco en la escena vasca.

Por último, Last Tour ha asegurado que "no bailar en un concierto de Exnovios es imposible" y que "su combinación de rock and roll, psicodélia, garage y pop, e influencias que van desde The Ronettes a The Velvet Underground, hacen única a esta banda formada por cuatro amigos de Pamplona".

ENTRADAS Y BONOS

Las entradas de día para el festival están ya a la venta, y se pueden adquirir a un precio de 40 euros más gastos. Asimismo, continúa la venta del bono de dos días de BIME Live a un precio de 66 euros más gastos, hasta el 16 de septiembre, momento en el que finalizará esta oferta.

BIME Live cuenta, además, con un camping en el recinto a disposición de los asistentes. Este acceso está a la venta por 10 euros más gastos.