El PP urge a la Junta a celebrar el Debate sobre el Estado de la Región para hablar de "sus incumplimientos"

Jueves, 8 septiembre 2016

Política

REGIÓN | eldiadigital.es

En rueda de prensa, Tirado ha justificado esta petición por la "necesidad" de hablar de la situación de la región, "una región donde la sanidad va muy mal". "Hay gente con tumores a los que se les retrasan las pruebas diagnósticas, y eso es algo grave".

También ha dicho sobre el plano educativo que este Gobierno "es el primero que cierra dos colegios, uno de ellos en una capital de provincia"; al tiempo que ha lamentado que durante el primer tercio de legislatura "no se ha aprobado ningún proyecto de ley impulsado por el Gobierno" o que "hay 25.000 dependientes pendientes de evaluación".

"Queremos que explique por qué en Castilla-La Mancha conviven funcionarios de primera y funcionarios de segunda, porque a los autonómicos no se les va a pagar el 25% de la paga extra que se les debe", ha lamentado.

Vicente Tirado ha insistido en que el presidente regional "tiene adormecida a la región". "Estamos dispuestos a hacer lo necesario para que los ciudadanos vivan cada vez mejor".

CRÍTICAS AL TECHO DE GASTO

Por otro lado, el 'número dos' del PP en la región ha abundado en las críticas 'populares' ante la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la propuesta de techo de gasto para el próximo ejercicio presupuestario al margen de los Presupuestos Generales del Estado.

Tras asegurar que se trata de un "techo de gasto falso", ha recordado que García-Page manifestó en el mes de julio que sin conocer los Presupuestos Generales del Estado no se podría elaborar el techo de gasto regional "porque, según dijo, no sería razonable y no sería realista".

"García-Page mintió cuando dijo eso. Este techo de gasto falso traerá consecuencias negativas para dos millones de castellano-manchegos", ha lamentado Tirado. "Por ello, pedimos con sensatez que se elabore el techo de gasto sabiendo cuál es el cuadro macroeconómico nacional, ya que el 80% de los ingresos de la región son transferencias a cuenta por parte del Estado", ha recordado.

"OPACIDAD Y FALTA DE INFORMACIÓN"

La diputada del PP Lola Merino ha comparecido junto a Tirado para criticar la "opacidad y falta de información" por parte del Gobierno a su Grupo Parlamentario en cuanto a derivaciones sanitarias.

"Es grave que esto esté ocurriendo con la complicidad y el silencio de Podemos. Es una región donde tenemos 18.000 pacientes más en listas de espera que en el verano pasado, gente que espera un diagnóstico, tratamiento o cita", ha añadido.

Según ha dicho, la "falta de humanidad" del Gobierno hace que muchos pacientes "opten por ir a la sanidad privada". "Incluso en algunos casos tenemos que lamentar la muerte de algún paciente", ha subrayado.

Por todo ello, ha pedido al Ejecutivo autonómico que "no juegue con la sanidad". "Maquillando las cifras y mintiendo no sanan a los enfermos", ha señalado.

Ha continuado con las críticas en el ámbito educativo, insistiendo en las afirmaciones de días anteriores sobre "la reducción del número de profesores o la falta de titulación de profesores en centros bilingües".

Sobre este asunto, ha rebatido al consejero de Educación, Ángel Felpeto, que este miércoles explicó que se trataba de una sola profesora que se había equivocado en el currículum. Ante esta afirmación, ha sacado a la luz un 'tweet' emitido por la cuenta oficial del Gobierno regional, en el que aseguraba que este problema estaba ocurriendo con "un grupo de profesores", lo que contradice la versión de Felpeto.