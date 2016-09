Tolón dice que quienes no sean toledanos podrían pagar en torno a "1 o 2 euros" en los aparcamientos disuasorios

Jueves, 8 septiembre 2016

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha asegurado que "todas" las soluciones que el Ayuntamiento está estudiando para el adecentamiento de los aparcamientos disuasorios de la ciudad "pasan por que los toledanos no paguen" por usar estos espacios, asegurando que las personas que no son de la ciudad pagarían "en torno a uno o dos euros".

La alcaldesa, a preguntas de los medios durante una rueda de prensa celebrada este jueves, ha asegurado que aún "no hay nada fijado" en torno a esta cuestión, señalando que el equipo de Gobierno local debe decidir cuáles de estos aparcamientos son "los más indicados" para iniciar el cobro por su uso, pero ha insistido en que "todo pasa por que los toledanos no paguen".

Tolón ha descrito que la obra del aparcamiento disuasorio del barrio de Santa Teresa "es muy costosa, de entre medio millón y un millón de euros", afirmando que "los toledanos no van a pagar" esta obra. "El Gobierno no va a salirse de la legalidad, pero estamos estudiando formas de financiación que no sean gravosas para los toledanos", ha añadido.

Con respecto al convenio firmado con el Ministerio de Defensa para la cesión de este terreno, la primera edil ha señalado que el Ayuntamiento "no va a incumplir" ese acuerdo, insistiendo en que "cualquier cuestión" relacionada con el cobro del aparcamiento se podrá realizar manteniendo su cumplimiento.

Asimismo, ha considerado que el arreglo de este aparcamiento estaría terminado "el año que viene" y ha manifestado que, con esta actuación, "se va a arreglar un parking que está cochambroso".