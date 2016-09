ANPE reclama el desarrollo de una carrera profesional docente

Jueves, 8 septiembre 2016

Educación

REGIÓN | eldiadigital.es

Dentro de la negociación del Acuerdo Legislatura, además de la reversión inmediata de los recortes y la modificación de todas la medidas impuestas en estos años, ANPE ha planteado hoy en la Mesa Sectorial de Educación al resto de sindicatos y a la Consejería la necesidad de establecer una carrera profesional, como ya tienen otras CCAA, y, dentro de la promoción interna, convocar plazas de catedráticos algo que no se ha hecho en nuestra región desde hace más de 15 años.

Hoy se ha debatido, entre otras cuestiones, la posible convocatoria de oposiciones para el próximo 2017. Sobre el particular, el Consejero ha adelantado que, el próximo día 21 en la Mesa Sectorial, se incluirá un punto en el orden del día para intentar acordar la Oferta de Empleo Público docente y ver en qué cuerpos docentes se podrían convocar oposiciones, añadiendo que es una necesidad la convocatoria de plazas para el cuerpo de inspectores y conservatorio.

Desde ANPE hemos transmitido al Consejero que estamos de acuerdo en la convocatoria de oposiciones al cuerpo de Inspectores y al Conservatorio Superior y, al margen de lo que se vaya a tratar y negociar en la próxima Mesa Sectorial sobre el resto de cuerpos docentes, le hemos vuelto a plantear que 2017 sería un buen año para convocar plazas de catedráticos de los cuerpos de Enseñanzas Medias, algo que no se ha hecho desde hace más de 15 años. Actualmente, el número de catedráticos en nuestra región es inferior al 3%, muy lejos del 30% que establece como máximo la Ley.

Además, este modelo de promoción profesional que nos procura la Ley no está sujeto a la tasa de reposición, pues no se crean plazas nuevas y estaríamos ante una forma de promoción lógica, razonable y justa que no se puede negar al profesorado de Castilla-La Mancha.

Dentro de este contexto de promoción profesional, ANPE ha propuesto también la necesidad de incluir en el Acuerdo de Legislatura el establecimiento de una carrera profesional docente, desarrollando el artículo 8 de la Ley de Autoridad del Profesorado de Castilla-La Mancha que recoge que la Consejería de Educación: Promoverá el establecimiento de una carrera docente que dé satisfacción a las legítimas aspiraciones y expectativas profesionales del profesorado. De esta forma se pondrían en marcha medidas de mejora salarial y desarrollo profesional que ya existen en comunidades como Asturias.