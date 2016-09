ANPE y CCOO piden una oferta amplia de profesores y STE dice que no se ha avanzado nada

Jueves, 8 septiembre 2016

Educación

REGIÓN | eldiadigital.es

ANPE ha pedido concretamente a Felpeto el desarrollo de "una carrera profesional docente", así como la convocatoria de plazas de catedráticos de enseñanzas medias para el año 2017, según ha informado este sindicato en nota de prensa.

El sindicato ha recordado que estas plazas de catedráticos "llevan sin convocarse en la región desde hace más de 15 años", comentando que "actualmente, el número de catedráticos en la región es inferior al tres por ciento, muy lejos del treinta por ciento que establece como máximo la ley".

Desde ANPE han destacado que este modelo de promoción profesional "no está sujeto a la tasa de reposición, pues no se crean plazas nuevas", por lo que lo ha considerado "una forma de promoción lógica, razonable y justa que no se puede negar al profesorado de Castilla-La Mancha".

Además, ANPE ha propuesto también la necesidad de "incluir en el Acuerdo de Legislatura el establecimiento de una carrera profesional docente", explicando que "de esta forma, se pondrían en marcha medidas de mejora salarial y desarrollo profesional".

CCOO URGE A LA JUNTA A "MATERIALIZAR" SUS PLANTEAMIENTOS

Por su parte, CCOO ha valorado los planteamientos expresados por el consejero, pero le ha urgido a "materializarlos en breve", según ha informado el sindicato en nota de prensa.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en la región, Mercedes Gómez, ha considerado que "hay que tratar de evitar un aluvión de opositores de fuera de la región", pero también ha pedido "tener en cuenta que preparar una oposición requiere mucha dedicación", por lo que ha opinado que "convocar plazas de Primaria al año que viene para coincidir con las convocatorias en Andalucía y Madrid puede resultar contraproducente".

Por otra parte, también ha incidido en la necesidad de que "la contratación de interinos sea para el curso completo ya el año que viene, entre otras cosas para evitar las muchas dificultades que se plantean ahora incluso para examinar a alumnos en septiembre".

Además, el sindicato también ha valorado que la Junta "quiera llevar de nuevo a las provincias" la formación del profesorado "después de que el Gobierno de Cospedal redujera la oferta a un único Centro Regional del Profesorado, con sede en Toledo".

Sin embargo, ha asegurado que a CCOO le gustaría "recuperar a lo largo de la legislatura los antiguos centros de profesores comarcales y con los recursos de entonces".

STE: "SE HA AVANZADO POCO O NADA"

Por su lado, el sindicato STE ha opinado que durante la cita "no se ha avanzado nada" porque la Administración autonómica "se ha limitado a ofrecer un discurso lleno de buenas palabras pero vacío de contenido" y ha pedido al Ejecutivo regional que se tome "en serio" las condiciones laborales del profesorado y el sistema educativo.

A su juicio, la propuesta que se les hace "no genera empleo porque no hay bajada de ratios y del horario lectivo y el empleo que se mantiene es un empleo muy precarizado con excesivos contratos a tiempo parcial, con desplazamientos forzosos que atentan contra la conciliación familiar, con exigencias de perfiles lingüísticos a pesar de no tener un modelo de bilingüismo establecido".

En un comunicado, STE, que critica que se dejen "en el aire" medidas como el cobro del verano por el profesorado interino y la negociación de un nuevo pacto o la recuperación de todos los apoyos de infantil y la bajada del horario lectivo, también ha echado en falta "una consideración a la LOMCE y las medidas que va a llevar a cabo el Gobierno regional, ya que la mayoría de la comunidad educativa ha mostrado reiteradamente su oposición a esta ley educativa".