IU denuncia que el alcalde "oculta y sesga" la información de los plenos

Viernes, 9 septiembre 2016

Azuqueca de Henares

Guadalajara | eldiadigital.es

IU asegura, a través de un comunicado, que "no se explica en el último número, quizás porque no le interese al señor Blanco, los motivos por los cuales Izquierda Unida se abstuvo en la modificación de los precios públicos de las actividades, talleres y cursos organizados por las Concejalías de Cultura, Deporte y Juventud".

Según la modificación aprobada en el Pleno del mes de julio, las familias que contaran con la tarjeta ciudadana tendrían una bonificación del 25% para cada uno de sus integrantes, y a partir del tercer hijo se aplicaría un descuento del 50% sólo a ese tercer miembro, a raíz de una propuesta de Izquierda Unida. También se aplicaría ese 50% de bonificación a las personas mayores de 65 años o con una discapacidad. Asimismo, los acompañantes de una persona discapacitada no pagarían nada por acceder a las instalaciones deportivas municipales.

Izquierda Unida manifestó en ese sesión plenaria que era una buena noticia que el equipo de gobierno hubiese decidido a hacer extensivas estas bonificaciones a las actividades culturales y juveniles, porque hasta ahora sólo se contemplaban en el área de deportes, pero que seguían siendo insuficientes y su portavoz explicó porqué. “No puede ser que colectivos tales como desempleados de larga duración, personas menores de 65 años con pensión no contributiva o personas que cobren una pensión no contributiva igual o inferior al IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) que actualmente se mantiene en 532,51 euros mensuales, no puedan gozar de estos pequeños beneficios porque al gobierno de Blanco no le daba la real gana incluirles”. Así de sencillo.

Desgraciadamente, son muchas las familias que se encuentran en esta situación, aunque Blanco y lo suyos opinen lo contrario. No existe ningún informe técnico que desaconseje el incluir a estos colectivos. Es una decisión política la que lo impide, una falta de voluntad de su gobierno y lo dejó muy claro su portavoz, la señora Bravo en su intervención:"no es necesario incluirlos porque la persona que lo necesita no pasa ninguna vergüenza".

Para María José Pérez “lo que sí es una vergüenza es que no hicieran un esfuerzo mayor para que la situación de estas personas se viera reflejada en las diferentes ordenanzas fiscales y pudieran gozar de las mismas oportunidades culturales, deportivas y juveniles que el resto de los ciudadanos”.

“Así lo dijimos en el Pleno de julio y lo volvemos a decir ahora. Lástima que Blanco, tan de izquierdas y progresista como dice ser, manipule a su antojo un medio de comunicación público, sufragado con el dinero de todos, para convertirlo en su NO-DO particular y ocultar así su pésima gestión”.