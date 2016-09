Un total de 1.664 alumnos despedirán desde el lunes las Pruebas de Acceso a los Estudios de Grado

Viernes, 9 septiembre 2016

Con esta convocatoria del mes de septiembre, en la que se han matriculado un 8,05% más de alumnos con respecto a la de 2015, cuando lo hicieron 1.540, se pone fin a la conocida Selectividad que a partir del curso que viene dará paso a la reválida de Bachillerato.

De los 1.664 estudiantes matriculados, 1.362 se presentarán a la fase general, obligatoria para todos; y 302 sólo lo harán a la específica, voluntaria y que ofrece la oportunidad de subir nota. Además, del conjunto de alumnado, 34 proceden de ciclos formativos.

Por campus, en Albacete se han matriculado 414 alumnos, 508 en Ciudad Real, 164 en Cuenca y 578 en Toledo, de los que 143 estudiantes proceden de Talavera de la Reina, ha informado la Universidad de Castilla-La Mancha en un comunicado.

Los alumnos que se presentan a la PAEG podrán examinarse de dos partes. La general incluye cuatro ejercicios de las materias comunes de Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera e Historia de España o Filosofía; y una más de la modalidad de Bachillerato a elegir por los propios interesados. La segunda, voluntaria, ofrece la oportunidad de subir nota, pudiendo examinarse de hasta cuatro materias relacionadas con la rama de conocimiento perteneciente a la titulación que quieran estudiar, si bien solo contarán las dos de calificación más alta.

Para calcular la nota definitiva para el acceso a las enseñanzas oficiales de grado, un 60% contará el expediente de Bachillerato y un 40% la obtenida en la prueba general, siempre que en esta parte se haya conseguido una calificación igual o superior al 4.

La PAEG se dará por superada si el resultado es igual o superior a 5. Además, a la nota de admisión, los alumnos que se presenten a la fase específica sumarán la calificación lograda en los exámenes optativos siguiendo un baremo concreto que establece la Universidad, siempre y cuando se obtenga cinco o más puntos en las materias elegidas.

La publicación oficial de las notas será el 19 de septiembre. Los alumnos que no estén conformes con sus calificaciones tendrán tres días hábiles de plazo (20, 21 y 22 de septiembre) para reclamar ante la comisión organizadora de la PAEG si consideran que los criterios de corrección no son los adecuados, que alguna parte del examen no se ajusta al programa oficial o que existe algún error en la suma; o para solicitar una segunda corrección por un profesor distinto al que lo hizo la primera vez. Los resultados de la doble corrección se darán a conocer el 28 de septiembre. Tras ello, se establecen tres días, 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre, para reclamar a la comisión.