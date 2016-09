El Ayuntamiento realizará una consulta al Ministerio de Hacienda sobre el proceso de remunicipalización

Viernes, 9 septiembre 2016

Según ha detallado Clavero, el informe dictamina que estos servicios se deben prestar por el Ayuntamiento, no por la empresa municipal EMUSVI, creando las plantillas de personal que correspondan, pero no hay concreción sobre las subrogaciones de los trabajadores: no concluye si es posible o no y de qué manera debe hacerse.

Además el grupo municipal Ganemos anunció que pediría aclaraciones al informe de Intervención, aunque según Clavero, no consta que se haya presentado esta solicitud. Cuando se soliciten estas aclaraciones y sean resueltas por la Intervención Municipal y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas responda, se adoptará el planteamiento que corresponda sobre esta cuestión y se trasladará al Pleno Municipal. Se analizará la respuesta que dé el Ministerio para tomar medidas en el conjunto de los servicios, sin predeterminar cuáles podrían ser estas medidas.

En el caso de los trabajadores de la empresa que prestaba el servicio de Televisión Municipal, se acatará lo que diga el juzgado, ya que el juicio está previsto para las próximas semanas. Clavero reconocía que este proceso de remunicipalizaciones “es un poco lento y complicado”, pero consideraba que “no hay otra manera de afrontarlo”.