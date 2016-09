El Toledo quiere seguir con su buena racha en el Salto del Caballo frente al Logroñés

Domingo, 11 septiembre 2016

Fútbol: Segunda B (Grupo II)

DEPORTES | El Día 11:40 |

Con la dulce resaca del pase a la siguiente ronda copera donde espera el Caudal de Mieres, el Toledo vuelve a la Liga después de la decepción de Gobela. Debe ganar el domingo a las 19.00 horas al Logroñés para no desengancharse de la zona noble.

El C.D. Toledo vuelve al Salto del Caballo este domingo para recibir desde las 19.00 horas al Logroñés en un encuentro que se barrunta muy igualado. Eso sí, los de Onésimo Sánchez tendrán a su favor su feudo donde hasta ahora cuentan sus partidos por victorias. Ganaron al Sestao en liga y al Conquense y al Alcoyano en Copa del Rey. Por eso, con la ayuda de su afición y después de golear a los alicantinos, el objetivo no puede ser otro que conseguir una victoria con la que reengancharse a la liga en la que solamente suman 3 puntos.

Para este partido, el técnico vallisoletano no podrá contar con Israel Castro ni Alcolea, sancionados tras ser expulsados en Getxo, pero podría recuperar ya a De Lerma y Javi Gómez. Carlos Expósito, que se retiraba ante el Alcoyano con molestias tiene difícil llegar, mientras Lolo Pla, que esta semana perdía a un familiar y no entrenaba con sus compañeros en una sesión, todavía no esté claro que pueda debutar. El encuentro, a las 19.00 horas y, cuidado, porque Onésimo advierte del peligro de los riojanos, a su juicio uno de los mejores equipos de la categoría y favoritos a todo.