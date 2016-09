James Vincent McMorrow: "No es bueno arrepentirse, he aprendido de todo"

Sábado, 10 septiembre 2016

MÚSICA | Judith Mateo

"No es bueno arrepentirse, he aprendido de todo", ha señalado en una entrevista telefónica concedida a Europa Press con motivo de la publicación de este disco, que en sus palabras es "más ambicioso" que sus dos anteriores trabajos: 'Early in the morning' (2010) y 'Post tropical' (2013).

"Es más espacioso, más valiente, mucho más aventurero a la hora de componer, porque está más cerca de la música que me gusta y con la que crecí", ha explicado el irlandés, cuyos gustos siempre han estado cerca del r&b y del hip hop.

Además, se ha esforzado por conseguir que la letra y la música estuvieran al frente y por no esconder las letras o la idea principal del álbum. "No crecí escuchando guitarras acústicas, para ser honesto. Yo entiendo texturas y sintetizadores, y aposté por hacer este álbum", recalca.

McMorrow ha señalado que aprende cada vez que hace un disco porque "tomar decisiones significa también cometer errores". "Fue una decisión entre la opción de ser valiente o de estar a salvo. Yo no voy a explicar lo que he hecho en el disco sino que quiero que la gente lo escuche", agrega.

Se trata del primer disco en el que ha sido "totalmente honesto y sencillo", algo "duro", en sus palabras, porque requiere decir con sinceridad lo que uno piensa sobre la vida: "Es fácil ser poético, lo difícil es ser honesto y sencillo, y para mí lo importante era eso".

LA INMEDIATEZ DE LOS RELATOS

En cuanto a la fuerza que tiene su identidad irlandesa en la música, McMorrow ha señalado que aunque no suena necesariamente como un músico irlandés, guarda entre sus virtudes la de contar historias. "Me gusta su inmediatez, crecí escuchando relatos", ha indicado.

Para 'We move', el artista ha trabajado con un nuevo equipo de personas. En este sentido, ha confesado que no es bueno a la hora de dejar que otros "metan la mano" en sus discos por que es "muy controlado". Sin embargo, confiesa que ha encontrado en ellos a un grupo de amigos con el que seguramente mantendrá el contacto para futuros proyectos.

Respecto a los directos que ofrecerá en España, ha indicado que sus shows ahora "son más fuertes de lo que fueron en el pasado". "Por la naturaleza de este disco, teníamos que construir algo más fuerte y grande, sacrificar cierta intimidad", ha señalado el artista, quien, no obstante, no quiere perder la conexión y la cercanía con el público.