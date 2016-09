Ben Poole actuará en Yuncos

Sábado, 10 septiembre 2016

Time Has Come – no es sólo el título del nuevo álbum de estudio de Ben Poole , sino también el consenso de la prensa, que ha llevado a este pistolero al podio de los guitarristas de blues .

Ben ya fue alabado por Jeff Beck, Gary Moore entre otros.

Pero el momento de Ben Poole ha llegado ahora!!

Ben se ha movido rápido, ya que explotó su talento dentro del Instituto de Música Moderna de Brighton.

Sacó su álbum de debut en 2013. En 2014 el increíble directo en el Royal Albert Hall.

Ahora, en “Time Has Come" funde ambos lados de la personalidad musical de Ben, capturando la velocidad arenosa de sus directos en el estudio.

En una edad de producciones estériles, dirigidas por un ordenador, "Time Has Come" es un álbum que vive y respira. Registrado en Nottinghamshire’s Superfly Studios a finales de 2015 .

En las sesiones encontraron el grupo principal de Ben buscaba de cara al directo, con el productor Wayne Proctor (batería de King King) y el ingeniero Andy Banfield que recoge la chispa y que espolea al grupo a un nuevo nivel .

“Wayne y yo desarrollamos unas relaciones de trabajo asombrosas”, dice Ben. “Ninguno de nosotros tenía miedo de lanzar ideas innumerables ahí, y nada fue rechazado, no importa cómo lo podría haber sonado”.

Andy Hibbs sobre Ben :Siempre ha sido más que un bluesman, y en "Time Has Come" revela la verdadera amplitud de la paleta musical de Ben. Todavía podría haber signos en la cabeza del niño que se enamoró de Jimi Hendrix, Jeff Healey, Gary Moore y B.B. King en los años 90, pero esto es de modo inconfundible el sonido de un artista maduro que planta su propia bandera.

“Este álbum tiene una descripción realmente agradable de mi estilo”, saluda con la cabeza Ben, “cubriendo todo de rock, alma blues y música pop, y hasta elementos de funk y gospel. Los artistas a los cuales nos referimos con frecuencia en el proceso eran Robert Cray, Jonny Lang y John Mayer. Espero que no solo complazca a los admiradores de la guitarra de blues rock, sino también tendrá la profundidad y madurez suficiente para llamar la atención de una mayor audiencia "

"Time Has Come" también cuenta con la colaboración de lo más granado de los guitarristas de blues en Europa, Aynsley Lister, Henrik Freischlader y Todd Sharpville. Añadiendo a este maravillosos coros Stevie Nimmo tienes un disco de calidad real .

El tiempo ha llegado como reza su nuevo disco ..Acompañanos de nuevo con uno de los directos de bluesrock mas espectaculares del momento.

Ben Poole no defrauda !!!