Visto bueno al Plan de Coordinación y Emergencias de San Mateo 2016

Domingo, 11 septiembre 2016

Con el único voto en contra de Ciudadanos

Cuenca

Se prevé gran afluencia de público durante el fin de semana

• Además del festejo taurino, en el que se prestará especial atención a la presencia de menores en el recorrido de la vaca, el plan hace incidencia en todo lo relativo a las verbenas, diseñando los recorridos de evacuación. Al igual que el año pasado, la plaza de ronda quedará libre como uno de los espacios importantes para caso de evacuación.

García Hidalgo, concejal del área de Seguridad y Servicios a la Ciudad, afirmó que el equipo de gobierno se siente satisfecho del desarrollo de las fiestas de San Julián, ya que “todo ha funcionado con normalidad y, aunque todavía hay muchas cosas que mejorar, las actividades han discurrido sin problemas reseñables”.

El edil popular aprovechó su intervención para felicitar a todos los miembros del dispositivo que trabajan en el desarrollo del plan, tanto a los trabajadores municipales que “llegan mucho más allá de lo que les es exigible”, como a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, Protección Civil, Cruz Roja y asociaciones de vecinos. Lo mismo hizo la concejal socialista, Nieves Mohorte, en su intervención, incidiendo sobre todo en las personas voluntarias que trabajan durante esos días.

Hidalgo quiso resaltar el trabajo que se realiza en el recinto ferial, felicitando a los responsables “que realizan un complicadísimo trabajo que no tiene repercusión mediática pero que es esencial”. Así mismo señaló que “el recinto ferial es un asunto importante y pendiente, ya que es necesario tanto su reglamentación como inversión que lo convierta en un verdadero recinto ferial”.

En el turno de Cruz Roja, la representante de la ONG, dio cuenta del trabajo realizado en las ferias y fiestas de San Julián.

Terminado el balance, el Jefe de Servicio de Bomberos y Protección Civil, Pablo Muñoz, explicó el Plan de Coordinación y Emergencias para San Mateo, señalando su similitud con el del año pasado. Afirmó Muñoz que la previsión que se maneja es que haya “gran afluencia de público el sábado y el domingo y que baje considerablemente el lunes y martes”.

El concejal de Seguridad y Servicios a la Ciudad, Pedro J. García Hidalgo quiso hacer hincapié en la labor preventiva que se va a llevar a cabo con “aquellas peñas que instalan barras para la que no tienen autorización y que al final de la noche se convierten en discotecas”. En este sentido, el edil aseguró que se reunirán con ellas para anticiparles que no se les permitirá montar dichas instalaciones. Asimismo señaló que un vigilante de seguridad se dedicará a intentar que no haya personas encaramadas en la fachada de la Catedral.

Tras la exposición del Plan se llevó a cabo la votación. Todos los asistentes, excepto la representante de Ciudadanos, votaron favorablemente dicho Plan.