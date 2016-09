La estrategia da al Manzanares F.S. su primera Copa Cervantes

Domingo, 11 septiembre 2016

Peleó del primer minuto hasta el último, le puso todas las ganas del mundo y sólo los mínimos detalles hicieron que la Copa Cervantes se fuera camino a Manzanares. Los de Carlos Sánchez Rozas fueron mejor en ese apartado y eso les permitió vencer por 3-4 a un Soliss Fútbol Sala Talavera que, aun así, tuvo opciones hasta que el sonido de la bocina lo hizo ya imposible.



La cita tuvo un colorido de excepción, con dos hinchadas que dejaron pequeño el Pabellón de Bargas, algo que era de prever, y con representación en el palco de autoridades tanto del gobierno regional como del Comité Nacional de Fútbol Sala y la federación territorial. El partido arrancaba y lo hacía cuesta arriba para los talaveranos, quienes al primer minuto de juego ya cedían por 0-1 en el marcador merced a un tanto de pizarra de Kiki I tras aprovecharse de un desmarque al segundo palo tras servicio desde la línea de banda de Javi Liria.

A por la réplica intentaba irse el conjunto de Raúl Aceña, quien era el que intentaba tomar las riendas ante un rival que estaba cómo esperando atrás y saliendo rápidamente en acciones de contraataque, quedándose muy cerquita de convertir Kiki II, el ex de Rivas Futsal, una de ellas, pero se estrelló ante su ex compañero Juan.

Poquito a poquito Talavera estaba más cerca del marco de Pepote y aunque le costaba definir, la que tuvo, la acabó sacando enorme rédito. Un remate de Morales dentro del área era interceptado por un jugador rival con la mano dentro del área. El propio Morales tomaba la responsabilidad en el penalti y lo colocaba en el mismo tragaluz haciendo el empate.

El empate desmelenó a los de Talavera de la Reina, quienes cada vez empezaron a tener un mayor dominio de la situación, lo que no quiere decir que este fuera del todo completo. Y es que en este deporte cualquier despiste te puede hacer mucho daño y más ante un rival de tanta calidad como este Manzanares FS. Una nueva acción de pizarra, esta vez tras lanzamiento de esquina la culminaba Marcos Otero para volver a poner a su equipo por delante (1-2). Este tanto sí que hizo daño a los cerámicos, que de aquí al final de la primera mitad estuvieron a merced de su rival y que en la última jugada del primer acto, en el último segundo, recibieron el 1-3 en otra estrategia, esta vez materializada por Chino.

El partido se iba al descanso con un resultado complicado de remontar para el Soliss FS Talavera, pero está claro que los talaveranos no iban a darlo todo en el segundo acto, pues ya se sabe que en este deporte dos tantos de diferencia con 20 minutos por disputarse son todo un mundo. Y los celestes salieron enchufados al partido, tanto que en una rápida acción de transición defensa – ataque, Jesús Jiménez servía al segundo palo y Chispi aparecía para poner el 2-3 y volver a meter a su equipo en el partido.

Se veía que el Soliss FS Talavera quería más y ahí fue cuando los de Carlos Sánchez Rozas tiraron de ese juego ‘subterráneo’ para sacar del partido a su oponente y que en cierto modo fue consentido por los árbitros. Un codazo de Javi Liria a Justo Cáceres en medio de la pista no sólo no quedaba sin castigo, sino que la jugada seguía y la tarjeta se la llevaba Nacho Gil por protestar. Más gorda que esta, al fin y al cabo un lance de juego del que rápidamente se disculpó el pivot, sería la que después protagonizaría Charly con Juan. En una disputa entre ambos el meta salía peor parado de la situación quedando tendido en el suelo y el jugador del conjunto manzanareño buscaba el remate a portería. Después de echar la bola fuera los talaveranos para atender a su compañero, el rival no devolvía la bola.

Para rematar la faena un minuto más tarde una falta en media pista a Nacho Gil quedaba sin castigo por parte de los árbitros, lo que generaba un dos contra el portero que Kiki I iba a enviar a la red para poner un 2-4 que indignaba aún más tanto a los jugadores como al cuerpo técnico y a los aficionados. Por complicado que se pusiera el partido, todavía seguía habiendo mucho tiempo y la misión seguía siendo la misma que al arrancar la segunda mitad. Cierto es que ahora había que empezar a tomar muchos más riesgos, lo que indicaría que había que estar mucho más atentos en defensa.

El partido se convirtió en un correcalles, con idas y venidas en una y otra área. Fue el momento de los porteros, porque Juan sacó lo suyo a remates de Juni y de Chino, pero también lo hizo un Dani Juárez que suplía en este segundo acto a Pepote. El meta manzanareño le haría una gran intervención a Panucci tras remate de tacón, pero no podría con el remate de Chispa dentro del área tras repeler el chut de Morales. El mostoleño, quizá uno de los más destacados del partido, buscó echarse al equipo a sus espaldas y tuvo el 4-4 minutos más tarde, como también lo tuvo Fonsi, pero se toparon con el meta contrario. Fueron minutos de acoso y derribo a la meta manzanareña, pero esta se defendía bien de todos los envites.

El crono iba irremediablemente a sus minutos finales y ahí jugó el Soliss FS Talavera su última bala con portero – jugador. Chispa se ponía la casaca roja para buscar un empate que por dos veces lo tuvo Jesús Jiménez en sus botas, pero este no acertaría a superar al guardameta. Así llegábamos al final del encuentro, con los cerámicos muertos en la orilla después de nadar contra corriente todo el partido y con los manzanareños celebrando un título por el que hay que felicitarles y reflejado queda que serán un duro rival en una liga que arrancará dentro de siete días.

FICHA DEL PARTIDO:

SOLISS FS TALAVERA: Juan, Justo Cáceres, Nacho Gil, Panucci y Chispi. También jugaron: Morales, Fonsi, Josete, Chispa, Óscar, Jesús Jiménez.

MANZANARES FS: Pepote, Charly, Javi Liria, Kiki I y Kiki II. También jugaron: Marcos Otero, Chin, Miguelito, Chino, Juni y Dani Juarez.

ÁRBITROS: Marcos Blas Alonso y Ramón Collada Ayuso (Castilla-La Mancha). Amonestó a los talaveranos Nacho Gil y Chispa. Por parte manzanareña vieron la amarilla Miguelito y Charly.

GOLES: 0-1 (min. 1) Kiki I, 1-1 (min. 7) Morales de penalti, 1-2 (min. 15) Marcos Otero, 1-3 (min. 20) Chino, 2-3 (min. 21) Chispi, 2-4 (min. 24) Kiki y 3-4 (min. 28) Chispa.