“PSOE quiere aprobar el techo de gasto uando no se puede al no haber Gobierno en España”

El diputado recuerda como el propio Page reconoció el pasado 22 de julio que “si se retrasa la investidura y no hay techo de gasto ni Presupuesto General del Estado (PGE), el presupuesto regional no será tramitable porque no será realista”

Tortosa: “Page se muestra como un auténtico irresponsable y se olvida de que el rigor y la credibilidad en la cuentas públicas son fundamentales”

José Manuel Tortosa critica la actitud que está teniendo el PSOE castellano manchego al no haber convocado todavía el Debate del Estado de la Región, después de llevar ya en el Gobierno autonómico junto a Podemos más de un año

Según ha explicado Tortosa, el Gobierno socialista quiere llevar al Pleno de las Cortes de la semana que viene el techo de gasto para 2017, cuando en realidad saben perfectamente que no se pueden tener previsiones sobre el dinero que recibirá Castilla-La Mancha al no haber cuentas públicas para el año que viene por el bloqueo de Sánchez para formar gobierno en España.

El diputado regional del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, José Manuel Tortosa, ha asegurado hoy que el Gobierno de García-Page se está mostrando como un auténtico irresponsable con el techo de gasto, “olvidándose de que el rigor y la credibilidad en las cuentas públicas son fundamentales para evitar la quiebra, que es a lo que nos conduce el PSOE de nuevo con su política económica”.

Por ello, “el señor Page está poniendo en peligro el equilibrio económico de Castilla-La Mancha y está poniendo en riesgo la prestación de servicios tan básicos como la sanidad y la educación”.

El diputado también ha recordado como el propio Page reconoció el pasado 22 de julio que “si se retrasa la investidura y no hay techo de gasto ni Presupuesto General del Estado (PGE), el presupuesto regional no será tramitable porque no será realista”, según recoge la página web del Gobierno regional.

Tortosa ha puntualizado que “más del 80 por ciento de los ingresos de la región son transferencias a cuenta por parte del Estado, y si no conocemos esas transferencias al no haber un Gobierno nacional, Page no puede saber cómo establecer un techo gasto o cómo hacer unos presupuestos reales y rigurosos”.

Por último, José Manuel Tortosa ha criticado la actitud que está teniendo el PSOE de la región al no haber convocado aún el Debate del Estado de la Región, después de llevar ya en el Gobierno autonómico junto a Podemos más de un año.